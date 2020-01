Aràbia Saudita es treu la careta

En el teatre de la política, ara també en l'esport, res és el que sembla, sinó el que el director vol que la gent vegi. Un bon guió pot suplir la mala actuació d'un actor. El mateix que un bon actor pot arribar a tapar un mal guió, està més que comprovat.





Ja ha acabat la Supercopa 2020 de futbol celebrada a l'Aràbia Saudita, amb el Reial Madrid guanyador d'aquest trofeu, després de la relliscada de l'Barcelona que ha perdut uns quants milions i credibilitat. Però no parlarem d'això, sinó de la complicitat de la Federació Espanyola de Futbol i els equips espanyols en contribuir a la rentada d'imatge -per diners- d'un país on els drets humans, la llibertat de les dones i la llibertat d'expressió brillen per la seva absència.





Els 140 milions que s'embutxacarà la Federació per jugar durant tres anys el campionat al país dels petrodòlars dels justifiquen afirmant, entre altres excuses, en què gràcies a la competició, s'ha aconseguit que les dones poguessin estar en les mateixes grades que els homes i entrar per la mateixa porta a l'estadi. Una gran victòria la de l'mandatari futbolístic espanyol. És clar que, quan es baixa el teló, quan s'apaguen els llums i els seients de l'estadi ja estan buits, la realitat torna al seu estat habitual; les dones seguiran ocupant unes grades i els homes d'altres. Aquest és el gran èxit aconseguit "gràcies" a portar-hi la competició futbolística espanyola. El gran triomf, com es pot comprovar, ha saltat pels aires. Parlarà del tema, ara, Luís Rubiales? És clar que no. Si ho fa, buscarà una excusa per seguir justificant els 140 milions d'euros que valen més que tota una democràcia. Són situacions que es donen quan alguns es tapen el nas, i fins i tot es posen una bena als ulls.





Que el príncep encarregat de l'esport d'Aràbia Saudita expliqués que el país està canviant, és una allucinació provocada per la sorra de desert. Les coses continuen igual: les dones segueixen sent propietat dels homes, han de demanar permís al seu marit, pare o germà fins per sortir al carrer. Per si fos poc, el paper que juga la policia religiosa perquè les dones compleixin les lleis és d'una crueltat extrema per la por que ha implantat al país ¿Obertura? Diuen que la crueltat és la força dels covards.





"Si l'emperador em vol, que em pagui, ja que només l'honor d'estar amb ell no m'arriba", va dir en el seu dia Wolfgang Amadeus Mozart. És una frase que defineix molt bé l'actitud d'algunes persones, en aquest cas de Luís Rubiales, que anteposa els diners a la dignitat d'una entitat que "maneja" a milions de persones a través dels equips de futbol.





El futbol és o hauria de ser un esport on els valors són molt importants, no només entre els que el practiquen sinó també en els espectadors, especialment en els nens, que seran els homes i dones de el futur. "Com sé amb major certesa sobre la moral i les obligacions dels homes l'hi dec a el futbol", escrivia l'escriptor i filòsof Albert Camus, gran aficionat a aquest esport. Aquests valors avui més que mai estan absents de el futbol, perquè els que han de donar exemple, cas Supercopa, se'ls han fet fora l'esquena. Algú hauria de demanar que no s'utilitzi a l'esport rei ia les grans figures de el futbol per rentar la cara de règims autoritaris. que el proper any la Supercopa no torni a jugar-se a l'Aràbia Saudita, rectificar és cosa de gent amb valors.