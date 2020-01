Alerta per l'arribada de la borrasca 'Gloria' amb pluja, neu i vent

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències de el Ministeri de l'Interior alerta per l'arribada de la borrasca 'Gloria' el diumenge, especialment en el terç oriental, que es prolongarà durant dilluns i dimarts, i que produirà forts vents, precipitacions i neu, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









Diumenge, l'onatge afectarà zones de litoral de Llevant i de les illes Balears, on es podran aconseguir onades de set metres d'altura, i les ratxes de vents podran superar els 120 quilòmetres. A més, en zones de Castella i Lleó, nord d'Extremadura i la Rioja també hi haurà forts vents.





En relació amb les nevades, aquestes seran copioses a partir de 300-500 metres al terç oriental peninsular i es podran acumular fins als deu centímetres. Finalment, les pluges es produiran en punts de la Comunitat Valenciana i de les illes Balears.





Les recomanacions de Protecció Civil davant els vents costaners aconsellen allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que es poden veure afectats per les marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts. A més, s'ha d'evitar estacionar els vehicles en zones que puguis veure afectades per l'onatge, que pot arrossegar a les persones, en cas de trobar-se en les proximitats de la mar, per la qual cosa es recomana no posar en risc la vida davant la possibilitat de aconseguir imatges del fenomen natural.













En el cas de forts vents, Protecció Civil convé assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre. A més, adverteixen el perill de pujar a bastides sense les adequades mesures de protecció. S'ha d'extremar les precaucions mentre es condueixen, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit.





Les nevades exigeixen extremar les precaucions, revisar el vehicle i estar a el gol de la situació meteorològica. Protecció Civil aconsella revisar pneumàtics, anticongelant i frens, i precaució amb el dipòsit de gasolina, si no va ple, i amb les cadenes o pneumàtics d'hivern.





Igualment, és útil portar roba d'abric, un telèfon mòbil amb bateria i un carregador d'automòbil. En cas d'estar atrapat a la neu, s'ha de romandre al cotxe, amb la calefacció posada, així com, vigilar el tub d'escapament per si estigués obstruït. També Protecció Civil alerta que només tret que la situació sigui insostenible intenti resoldre la situació per si mateix i adverteix que s'ha d'informar del que ha passat.













Davant pluges intenses, s'ha de disminuir la velocitat de l'automòbil i no aturar-se en zones on pugui acumular grans quantitats d'aigua. Es recomana viatjar per carreteres principals i autopistes i precaució pel lloc on es aparquin els cotxes, en cas de tempestes sobtades i pluges intenses, perquè el ràpid ascens de l'aigua pot fer mal al vehicle.





S'aconsella no creuar ni amb el vehicle ni a peu els trams inundats. A les zones de camp també s'ha d'extremar les precaucions i allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons.