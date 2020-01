L'oposició acusa Maduro d'operacions de suborn per disminuir el suport a Guaidó

L'oposició veneçolana acusa el president de país, Nicolás Maduro, de liderar una operació de suborn contra els membres de parlament per tal de disminuir el suport a Joan Guaidó, recolzat per gairebé 60 països com a president interí.





En una conferència de premsa a Caracas, capital de Veneçuela, el diputat opositor Alfonso Marquina va assegurar que a mitjans de desembre, José Gregorio Noriega va proposar votar en contra de la reelecció de Guaidó com a president de parlament a canvi de 700.000 dòlars (uns 630.000 euros) .





"Li vaig preguntar directament al congressista 'Goyo' [Noriega] qui dirigeix això, perquè teníem informació que era [el vicepresident de l'Àrea Econòmica] Tareck [El Asissami]", va dir Alfonso Marquina. Segons aquest diputat, la resposta de Noriega va ser que es tractava del 'propi Nicolás' Maduro.





Alfonso Marquina va presentar com a prova la gravació realitzada a través del seu telèfon mòbil de la suposada conversa amb el diputat Noriega, que va tenir lloc en un restaurant de Caracas.





Els diners del suborn es lliuraria en efectiu, en dos trams, el primer d'uns 150.000 dòlars, com "senyal", abans del 5 de gener, i la resta després de l'elecció del nou president de parlament.

Alfonso Marquina va dir que, davant la possibilitat de ser descobert gravant la conversa, va penjar el telèfon després de gravar els cinc minuts inicials.





"La persona que va dirigir tot l'operatiu es diu Nicolás Maduro Moros", va dir Marquina, i ha afegit que és víctima d'amenaces i que tem per la seva seguretat i la de la seva família.





"El que li passi a un diputat o als seus familiars és responsabilitat exclusiva de Nicolás Maduro Moros", va dir.





El 5 de gener, diversos congressistes del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV, el partit governant) i les forces polítiques que donen suport al president Nicolás Maduro van impedir al president de parlament, al polític d'oposició Joan Guaidó ia un centenar d'opositors entrar a Palau federal Legislatiu.





Amb el bloqueig, els diputats del chavisme van intentar impedir les eleccions en què Joan Guaidó seria reelegit president del parlament i van celebrar una votació que l'oposició va allegar que era fraudulenta i que es va realitzar sense quòrum, en la qual Luis Eduardo Parra Rivero va ser "triat "per substituir el líder de l'oposició.





Durant el bloqueig, la majoria parlamentària de l'oposició va reelegir a Joan Guaidó com a president de parlament fins a finals de 2020.





Una setmana després, el Departament del Tresor dels Estats Units va anunciar sancions contra set diputats afiliats al règim per intentar impedir l'ingrés de Joan Guaidó a parlament. Entre els sancionats es troba Luis Parra.