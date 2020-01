Detingut per vendre de droga i tenir armes a L'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han detingut en un operatiu conjunt a un home de 41 anys per presumptament vendre droga en un local ocupat de barri de la Torrassa, i també li investiguen per presumptes delictes de pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric.





En un comunicat aquest dissabte, els Mossos han explicat que el van detenir dimecres després d'una investigació que va començar a l'octubre, quan van saber que en un local ocupat de la ciutat es venia marihuana i haixix.









Les sospites dels agents es van centrar en un grup d'homes amb antecedents policials per tràfic de drogues, com a presumptes responsables del punt de venda.





Van vigilar els sospitosos i van localitzar el domicili del principal investigat --el detingut dimecres-- i durant aquesta setmana també han registrat el seu domicili a més del local on es distribuïa la droga.





En el punt de venda van trobar "la infraestructura necessària per al cultiu de marihuana", com testos, fertilitzants, llums halògenes, ventiladors i transformadors a més d'un quilo de marihuana i uns 140 grams d'haixix preparats per distribuir.





"DIVERSA MUNICIÓ"





Durant el registre al local, els agents també van intervenir "diversa munició de diferents calibres", i tots dos cossos policials mantenen la investigació oberta per trobar i detenir la resta de persones involucrades en els fets.





El detingut va passar a disposició judicial divendres, i el jutge instructor de la causa va decretar la seva llibertat amb càrrecs.