El Govern central remet a l'Executiu de Múrcia un requeriment perquè elimini el 'pin parental'

El Govern de Pedro Sánchez ha remès a la Conselleria d'Educació de la Regió de Múrcia un requeriment perquè procedeixi a la retirada de les instruccions enviades als seus centres educatius a principi de curs on permetia el 'pin parental', com ha anunciat aquest divendres la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, Maria Jesús Montero.





En aquelles instruccions, la Conselleria d'Educació de Múrcia, regió governada per Partit Popular i Ciutadans, establia que els centres educatius havien d'informar a les famílies de les "activitats complementàries" previstes a classe perquè decidissin l'assistència dels seus fills.





Una possibilitat de "veto" que el Ministeri d'Educació considera "il·legal" i que vulnera "el dret a l'educació" dels escolars.





En roda de premsa posterior a Consell de Ministres, la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha detallat que el requeriment reclama a Govern de Múrcia "que restableixi la legalitat i exclogui el 'pin parental' de les instruccions d'inici de curs".





En el cas que l'Executiu regional presidit per Fernando López Miras (PP) no atengui el requeriment, la ministra Celaá ha explicat que iniciarà "el procediment per portar als tribunals" el 'pin parental', una mesura promoguda per Vox que ha exigit tant a Múrcia com a Andalusia per donar suport als pressupostos de totes dues comunitats.





Celaá ha afirmat que el 'pin parental' és contrari al "dret fonamental i constitucional" de tota persona, "des del seu naixement", a ser educada. "No podem pensar de cap de les manera que els fills pertanyen als pares", ha afegit, per proclamar que és "absurd" i "il·legal" qüestionar aquest dret a l'educació dels menors.





La ministra d'Educació ha precisat que l'autorització familiar que defensa Vox i organitzacions com Hazte Oír es dirigeixen a les activitats complementàries en horari lectiu, "que s'aproven en el Consell Escolar" dels centres educatius "on tenen presència les famílies", i es tracta de contingut "d'obligat compliment per a curses l'ensenyament".





MÚRCIA, PIONERA A 'PIN PARENTAL'





Dimarts passat, el conseller de Presidència i Hisenda de Govern de Múrcia, Javier Celdrán, va admetre que l'acord amb Vox per a l'aprovació dels pressupostos incloïa la implantació del 'pin parental', que obligaria a informar els pares de les activitats que es realitzin a les aules dins de les activitats complementàries per part de personal aliè al docent.





No obstant això, l'autorització expressa dels pares per a la participació dels seus fills en activitats complementàries quedar implantada el passat mes d'agost a Múrcia, en contemplar-se en les instruccions que va enviar la Conselleria d'Educació a tots els seus centres educatius.





Aquest dijous, el president de Govern, Pedro Sánchez, anunciava que el Ministeri d'Educació recorreria davant els tribunals la decisió de Govern de la Regió de Múrcia, "dirigida a soscavar el dret a l'educació i censurar l'actuació dels centres docents i la seva professorat", en paraules de la ministra Celaá.





L'anunci del Govern va provocar la reacció del president de Vox, Santiago Abascal, que va defensar el 'pin parental' enfront de "bogeries i sectarismes". "Esteu trepitjant el dret a la llibertat d'educació. Seguirem protegint a les famílies de les vostres pulsions totalitàries. Deixeu als nostres fills en pau", va escriure a la xarxa social Twitter.





El recorregut que ha iniciat el Govern de Pedro Sánchez amb el requeriment a la Conselleria d'Educació de Múrcia ja ho va fer el sindicat CCOO, que aquest dimarts passat presentava un recurs judicial contra les instruccions d'inici de curs. Ho feia després d'haver sol·licitat la seva suspensió cautelar per la via administrativa, encara que al novembre el sindicat va rebre una resposta negativa de l'administració murciana.





L'organització Hazte Oír, que al setembre va enviar a 23.000 col·legis públics i concertats de tot Espanya exemplars del formulari 'Pin parental contra l'adoctrinament en ideologia de gènere', ha assegurat aquest divendres que denunciarà els directors dels centres educatius que "obstaculitzen" la implantació d'aquesta mesura.





ELEMENT DE "CENSURA" I "MASCLISME"





En la roda de premsa d'aquest divendres posterior a Consell de Ministres també ha intervingut la ministra d'Igualtat, Irene Montero, on ha anunciat que sol·licitarà la seva compareixença, a petició pròpia, en la Comissió de seguiment del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere al Congrés i al Senat, perquè considera que el 'pin parental' suposa "una clara ruptura" d'aquest Pacte.





La ministra d'Igualtat ha afirmat que el 'pin parental' és un element de "censura" educativa i de "masclisme". "Els fills i filles de pares i mares homòfobes tenen el mateix dret que qualsevol nen o nena a ser educats en el respecte i la promoció dels drets humans i en què tenen el dret a estimar a qui vulguin, quan vulguin i com vulguin, a ser educats en llibertat, en el feminisme i en la igualtat", ha remarcat.





Així, ha emfatitzat que aquests nens tenen el mateix dret que la resta a ser educats en "els valors que ja fa molt temps que la humanitat ha considerat que són els valors que ens permeten tenir una vida digna de ser viscuda".





A més, Irene Montero ha insistit que per al Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, "l'educació en valors igualitaris i l'educació afectiu sexual és un dels pilars la democràcia" així com "la millor forma de seguretat ciutadana". Finalment, ha demanat "a les forces de la dreta que no es deixin arrossegar per Vox" i no trenquin el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.