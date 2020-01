Els treballs de la comissió gestora de Cs prometen una volta del partit als orígens

La Ponència d'Estratègia i línies d'actuació Política de Ciutadans elaborada de cara al congrés extraordinari que el partit celebrarà al març aposta per representar els espanyols "sensats i moderats", pactar amb formacions "constitucionalistes" i combatre el nacionalisme, a el sectarisme ja " els populismes d'esquerra i dreta".





Així figura en el document que ha redactat la comissió formada pel president de la Gestora de Cs, Manuel García Bofill, al costat d'altres cinc membres d'aquest òrgan --Luis Garicano, Marina Bravo, Joan Mesquida, Guillermo Díaz i Melisa Rodríguez- i Manuel Giménez.





L'objectiu és definir l'estratègia política a seguir en la nova etapa, una vegada que la militància hagi triat a president o presidenta que succeirà a Albert Rivera al capdavant de la formació

taronja i a la futura executiva nacional.









CENTRE LIBERAL I PROGRESSISTA





En aquesta ponència, se situa a Ciutadans en el "centre liberal i progressista", com figura en l'ideari aprovat en l'Assemblea General de 2017 i que no es modificarà en el conclave de mitjans de març.





Es defensa que Cs "és més necessari que mai" en un moment de "polarització creixent" en la política espanyola i davant "una influència determinant del nacionalisme i del populisme al Govern d'Espanya".





Per a la Comissió d'Estratègia, Ciutadans ha de "aglutinar" als espanyols que opten per "posicions sensates i moderades", presentar "un projecte alternatiu de govern per a tot Espanya" i no deixar de "estendre ponts" i buscar acords amb formacions "constitucionalistes "per" no haver de dependre de populistes ni nacionalistes".





Entre aquests acords, esmenta un pacte nacional per l'educació i reformes en l'àmbit de l'ocupació, la innovació, la competitivitat econòmica, el foment de la natalitat i la sostenibilitat del sistema de pensions i de l'Estat de benestar.





OPOSAR TAMBÉ A EL "POPULISME" DE VOX





Mentrestant, cal "continuar sent un dic davant el nacionalisme identitari i a el populisme que busca dividir-nos i enfrontar-nos", afegeix la ponència, que adverteix sobre els populismes tant d'esquerres com de dretes.





Encara que no ho esmenta expressament, Cs sembla referir-se a Vox quan expressa la seva preocupació davant l'auge de "opcions populistes" que "neguen la diversitat i pluralitat de la societat espanyola, recelen de les societats obertes i ataquen obertament el projecte europeu".





"Defensem la igualtat d'oportunitats, l'enfortiment de l'Estat de benestar, la regeneració democràtica, la llibertat econòmica, la lluita contra la corrupció. Volem una Espanya moderna, oberta, europeista", subratlla.





UN GOVERN QUE BUSCA "DIVIDIR Als ESPANYOLS"





Sobre el nou Executiu de Pedro Sánchez, la Comissió d'Estratègia de Ciutadans aposta per diu que busca "dividir els espanyols", inclou en el seu si a el "populisme més caduc" (per Unides Podem) i es recolza en forces nacionalistes.





Per això, cal "seguir exercint una oposició ferma i útil davant dels abusos quan des del Govern es traspassin les línies vermelles que per a nosaltres delimiten els drets i llibertats, l'Estat de benestar i el marc constitucional", indica el text, que pot ser esmenat pel Consell General de Cs i posteriorment pels afiliats.





Concretament, s'afirma que Cs ha d'oposar "a les cessions als independentistes, a l'repartiment obscè de quotes de poder entre els partits en les institucions", "a la politització de la Justícia i del sector públic empresarial" i a aquells nomenaments tinguin com a finalitat "menyscabar la independència" d'organismes i institucions.





Així mateix, afirma que el "progressisme" no és promoure els "privilegis" d'uns territoris enfront d'altres, permetre que "els polítics es creen per sobre de la llei" o "defensar les identitats excloents".





EL MATEIX DISCURS A TOT ESPANYA





Pel que fa a la situació actual de Ciutadans, que ha passat de 57 a 10 diputats al Congrés després del revés sofert en les eleccions generals de novembre, la Comissió d'Estratègia recalca la necessitat de renovar l'impuls i l'energia del partit.





Com a línies d'actuació, proposa "mantenir el mateix discurs coherent a tot Espanya", que els poders públics garanteixin "la llibertat i la igualtat de drets i oportunitats a tot el territori nacional", governar des de la transparència i la lluita contra la corrupció i gestionar eficaçment els recursos públics sense "malgastar, endeutar-se o apujar impostos".





En l'àmbit municipal, l'objectiu és continuar amb l'expansió territorial d'el partit per concórrer en més eleccions locals i reconèixer el paper "clau" de les agrupacions. En l'autonòmic, es destaca el paper de Cs en l'estabilitat i la governabilitat a Andalusia, Madrid, Múrcia i Castella i Lleó, les quatre comunitats on Cs governa --al costat del PP--.





També es marca l'objectiu d'entrar en nous governs autonòmics, per exemple després de les eleccions d'aquest any al País Basc i Galícia, on la formació taronja mai ha tingut representació parlamentària. I davant d'una possible cita amb les urnes a Catalunya, aposta per "seguir sent la veu del constitucionalisme i la llibertat" i "el dic de contenció enfront del separatisme".