Echenique es queda sense ministeri... però aconsegueix cotxe oficial i Visa per a despeses

Pablo Echenique és un dels homes forts de Pablo Iglesias que s'ha quedat sense ministeri en el repartiment de llocs pactat entre PSOE i Podem. No obstant això, Iglesias ha reservat per al secretari d'organització de la formació estatge de portaveu de Congrés, que porta aparellades una sèrie d'avantatges de les quals disposarà Echenique durant aquesta legislatura.









Com a portaveu al Congrés, Echenique tindrà a partir d'ara cotxe oficial si així ho necessita, un important increment de sou i una partida mensual per a despeses de lliure disposició. La nòmina de l'portaveu rondarà els 8.000 euros (entre el sou base, plus de despeses de representació, més pel seu càrrec i indemnització per ser diputat electe en una circumscripció diferent de la de Madrid, si escau Saragossa).





No obstant això, segons la normativa ètica de Podem, els seus representants públics no poden percebre més de tres SMI. Per la qual cosa, la retribució d'Echenique no hauria de sobrepassar 2.700 euros, encara que tenint en compte que el Portal de Transparència de Podem porta des 2017 sense actualitzar, no pot saber-se amb seguretat si els polítics morats compleixen o no amb aquest precepte.