Els XII Premis Gaudí tornen aquest diumenge a l'Auditori del Fòrum amb tres films favorits

Els XII Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català tornaran aquest diumenge a l'Auditori del Fòrum - Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), després de celebrar la seva última edició al Palau de Congressos de Catalunya, i amb tres films com a favorits.





La gala, que es podrà seguir en directe a TV3, Catalunya Informació i iCat, és una producció de la companyia Dagoll Dagom dirigida per Jordi Prat i Coll, conduïda per l'actriu de Badalona (Barcelona) Anna Moliner i amb el guió de Prat i Coll amb Marc Artigau, i l'adaptació de David Pintó Codinasaltas.





Aquest equip teatral proposarà una nit molt musical, amb ironia, emotivitat i una mirada que intentarà fer protagonista a la professió cinematogràfica fent seu el lema 'Me gusta más el cine que la realidad', de la cançó de Casa Belle.





Hi haurà números musicals d'Anna Moliner, peces audiovisuals i actuacions en directe d'Albert Pla, Àngels Gonyalons, Névoa i Xavier Sabata.





Lliuraran les estatuetes Agustí Villaronga, Àlex Brendemülh, Bruna Cusí, Carme Elias, David Solans, David Verdaguer, Elena Martin, Gerard Quintana, Jan Cornet, Judit Mascó, el Mag Lari, Maria Molins, Mireia Oriol, Nora Navas, Pablo Derqui i Rosa Cadafalch.





Després de la intervenció de la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, el cineasta lleidatà Francesc Betriu rebrà de Lluís Homar el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2020 per la seva trajectòria de més de sis dècades.





Així mateix, aquesta gala té les primeres nominacions paritàries de la història d'aquests premis en els seus 12 anys d'història; en les categories individuals han passat a la segona volta una quarentena d'homes i la mateixa quantitat de dones, que també per primera vegada són majoria a les nominacions a Millor Direcció.





LES FAVORITES





Les favorites de la nit són 'La hija de un ladrón', de Betlem Funes; 'Els dies que vindran', de Carles Marquès-Marcet, i 'La innocència', de Lucía Alemany, mentre que 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, amb cinc, les segueix.





Dos realitzadores debutants --Belén Funes per 'La hija de un ladrón' i Lucía Alemany per 'La innocència'-- competiran pel guardó amb dos directors que ja ho han guanyat en anteriors edicions, Carlos Marqués-Marcet per 'Els dies que vindran' i Neus Ballús per 'El viatge de la Marta (Staff only)'.





Els films nominats a Millor pel·lícula de parla catalana són '7 Raons per Fugir', dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras; 'Els dies que vindran', dirigida per Carlos Marqués-Marcet; 'El viatge de la Marta (Staff Only)', dirigida per Neus Ballús; i 'La innocència', dirigida per Lucía Alemany.





Pel que fa a la Millor pel·lícula de parla no catalana, les nominades són 'El hoyo', dirigida per Galder Gaztelu-Urrutia; 'La hija de un ladrón', dirigida per Belén Funes; 'Liberté', dirigida per Albert Serra; i 'Ojosnegres', dirigida per Marta Lallana.





Finalment, els nominats a Millor pel·lícula europea són 'La favorita', dirigida per Yorgos Lanthimos; 'Lazzaro feliz', dirigida per Alice Rohrwacher; 'Lo que arde', dirigida per Oliver Laxe; i 'Retrato de una mujer en llamas', dirigida per Céline Sciamma.





Els intèrprets Aina Clotet i Eduard Fernández han estat doblement nominats, finalistes com a protagonistes per 'La filla d'algú' i 'La hija de un ladrón', respectivament, i també com a secundaris per '7 Raons per Fugir' i 'Mientras dure la guerra'.





Clotet competirà com a protagonista amb Carmen Arrufat, per 'La innocència'; Greta Fernández, per 'La hija de un ladrón'; i Maria Rodríguez, per 'Els dies que vindran'; i com a secundària amb Julieta Serrano i Nora Navas, per 'Dolor i Glòria'; i Laia Marull, per 'La innocència'.





Fernández, per la seva banda, intentarà alçar l'estatueta com a protagonista per davant de David Verdaguer, per 'Els dies que vindran'; Karra Elejalde, per 'Mientras dure la guerra'; i Sergi López, per 'El viatge de la Marta (Staff Only)'; i com a secundari amb Àlex Monner, per 'La hija de un ladrón'; Àlex Brendemühl, per 'Madre'; i Enric Auquer, per 'Quien a hierro mata'.





CATIFA VERMELLA





Passaran per la catifa vermella de l'Auditori del Fòrum els membres de la Junta de l'Acadèmia i els responsables de lliurar les estatuetes, així com actors i directors com Belén Funes, Carlos Marques-Marcet, Neus Ballús, Lucía Alemany i Carla Simón.





També, Oliver Laxe, Judith Colell, Albert Serra, Nora Navas, Karra Elejalde, Greta Fernández, Sergi López, Julieta Serrano, Àlex Monner, Maria Rodríguez, David Verdaguer, Laia Marull, Carmen Arrufat, Elena Martín i Enric Auquer.





Entre les autoritats, hi assistiran el president de la Generalitat, Quim Torra; el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes --en la primera visita d'un ministre del nou Govern a Catalunya--; el vicepresident, Pere Aragonès; els consellers Mariàngela Vilallonga, Meritxell Budó i Alfred Bosch; el president de Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





També, el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Educació i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats; el president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares, i la directora de l'ICAA, Beatriz Navas, entre d'altres.