Més de 11.000 aspirants s'examinen per 826 llocs de Correus a Catalunya

Un total de 11.154 aspirants s'enfronten des d'aquest diumenge al matí a l'examen per a un dels 826 llocs de personal laboral fix que Correus ofereix a Catalunya, segons un comunicat de la societat postal.





Formaran part d'un 'macro examen' simultani en 86 ubicacions de 29 ciutats de tot Espanya, parar oferir 4.005 llocs entre 166.348 inscrits, amb el que Correus ofereix la seva major oferta d'ocupació pública de l'última dècada.





Dels 11.154 inscrits per obtenir plaça a Catalunya, 8.696 opten a llocs a Barcelona, 954 a Tarragona, 863 a Girona i 641 a Lleida.





A Barcelona s'examinaran 10.503 persones (tot i que no vol dir que tots aquests optin a un lloc per treballar a Catalunya).





TIPUS D'OCUPACIÓ PER PROVÍNCIES



De el total de llocs de treball en joc per treballar a Catalunya, 377 són per a llocs de carter (a peu o motoritzat) a la província de Barcelona, 55 a Girona, 51 a Tarragona i altres 51 a Lleida.





Per ser agent de classificació aspiren 135 a Barcelona, però no s'ofereixen places per a les altres tres províncies; i per a atenció a client en oficines s'ofereixen 114 a Barcelona, 15 a Tarragona, 19 a Girona i 9 a Lleida.





A tot Espanya, de l'total de llocs de treball en competició per treballar en totes les províncies, 2.618 són per a llocs de carter (a peu o motoritzat), 725 per a agent de classificació i 662 restants per a atenció a client en oficines.





"RECONEIXEMENT DE LA MARCA"



La convocatòria d'ocupació, fruit de l'acord plurianual d'ocupació signat entre Correus i els seus sindicats, ha rebut un total de 166.348 sol·licituds per a tot Espanya, el que, per a la companyia, "reflecteix el reconeixement de la marca com ocupadora de qualitat i una empresa atractiva per treballar ".





En virtut de l'examen, que tindrà caràcter eliminatori, els aspirants hauran de mostrar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb els serveis, productes i processos de treball de Correus.





El projecte de selecció es completarà amb una fase posterior de mèrits en què es valorarà l'experiència i formació dels candidats als llocs.





Més de 3.500 empleats de la companyia treballaran durant tota la jornada per a garantir el correcte desenvolupament de l'procés selectiu que, donat la seva dimensió i el nombre de participants, "constitueix una esforç logístic i d'organització", segons el comunicat.