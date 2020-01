Puigdemont i Comín estan obligats a pagar els impostos dels seus sous d'eurodiputats a Hisenda

Hisenda contribuents a Espanya als eurodiputats espanyols que han intentat pagar impostos a Bèlgica. I li ha guanyat la batalla als tribunals a José Manuel García-Margallo, Pablo Arias i José Ignacio Salafranca.









I és que les retribucions dels eurodiputats espanyols a Brussel·les han estat una font de conflicte amb Hisenda: les dietes, els plans de pensions i quant havien de tributar a Brussel·les i quant a Espanya. Alguns europarlamentaris van decidir tributar per l'impost comunitari a Brussel·les, menor que els que els correspondria pagar a Espanya i Hisenda va obrir inspeccions al considerar que això era per a funcionaris de la Comissió Europea o similars però no per als eurodiputats. La majoria van pagar en inspecció però alguns van plantejar contenciosos. El més bel·ligerant va ser José Manuel García-Margallo, molt crític amb l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.





Els eurodiputats que no volien pagar a Espanya al·legaven que "el Parlament Europeu és una entitat no resident a Espanya". Però no ho van aconseguir perquè el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó a Hisenda al·legant que difícilment pot sostenir-se que la normativa europea hagi volgut deixar exemptes en els impostos nacionals les assignacions abonades a europarlamentaris és a dir, hagi volgut limitar la sobirania fiscal de els Estats membres sobre aquestes assignacions quan aquesta mateixa normativa proclama de forma meridianament clara la seva ple respecte a la sobirania fiscal dels estats membres sobre aquestes assignacions a europarlamentaris.





Els experts en Hisenda creuen que ha de tributar íntegrament encara que s'ha de deduir el que hagi pagat per l'impost comunitari. Però tant Puigdemont com Comín han anar amb compte perquè hisenda té vigilats als eurodiputats espanyols i no necessita suplicatori per obrir una inspecció.