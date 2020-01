El Govern comença a demanar el nivell C1 de català als Bombers de la Generalitat

El Govern ha començat a demanar el nivell de suficiència en català (C1) als Bombers de la Generalitat, cos a què fins ara s'exigia el nivell intermedi (B2), segons una ordre al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).





Les persones que accedeixin a l'escala bàsica i l'escala tècnica de el cos hauran d'acreditar que tenen aquest nivell, canvi a què s'ha mostrat favorable la Direcció General de Política Lingüística.





L'Executiu modifica així el Decret 161/2002, d'11 de juny, que estableix els criteris d'acreditació de el coneixement de català i aranès en el procés de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques a Catalunya.





La norma determina com a regla general el C1 (que s'obté amb l'ESO des de 2008) per als empleats públics, però fixa que certs col·lectius de funcionaris només han d'acreditar el B2, entre els quals es trobaven els bombers.





La recent ordre del Govern indica que el decret fixava aquesta excepció considerant "la precària situació de la llengua catalana a l'ensenyament en el moment de la recuperació de la democràcia i les institucions pròpies, així com el procés d'incorporació gradual de la llengua catalana al sistema educatiu, que no va ser plenament efectiva fins a l'any 1983 ".





"Ara, tenint en compte el temps transcorregut i la normalitat de la llengua catalana com a llengua vehicular en l'ensenyament reglat, no hi ha motius per justificar l'excepcionalitat de l'exigència de l'requisit", exposa l'ordre, signada pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró.





Així mateix, l'ordre al·lega com a causa per demanar el C1 als bombers les "funcions comunicatives" que han de realitzar en la producció d'informes tècnics sobre prevenció i investigació d'incidències i sinistres.





Aquesta nova exigència no afectarà el personal que actualment ocupi un lloc de treball en l'escala tècnica i bàsica de el cos de Bombers de la Generalitat.





El delegat d'UGT de Catalunya a Bombers de la Generalitat Antoni de el Riu ha valorat positivament el canvi, que va ser consensuat amb els sindicats, i ha ressaltat que no ho veuen "ni desproporcionat ni perjudicial".





En declaracions a Europa Press, De el Riu ha exposat que exigir el C1 de català està en línia amb el nivell d'estudis requerit per l'oposició.





Tot i això, el veu "discriminatori" per a les persones que opositan i són d'altres comunitats autònomes, als que --ha explicat-- se'ls farà un examen de català per a aquest nivell.





FUNCIONARIS ALS QUE ENCARA ES DEMANA B2



Alguns col·lectius de funcionaris a Catalunya encara estan exempts d'acreditar el C1 i només se'ls demana el nivell B2, com els empleats públics en els serveis penitenciaris, auxiliars de clínica i laboratori, analistes de laboratori, delineants i el cos d'Agents Rurals.





Fonts de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública han explicat a Europa Press que no tenen previst canviar el nivell que se'ls demana a aquests funcionaris perquè tampoc li ho demanen els departaments dels quals depenen aquests col·lectius.





En aquest sentit han assenyalat que la Conselleria d'Interior de la Generalitat els va plantejar expressament el canvi per als bombers i que per això el van impulsar.





"PRECEDENT" PER ALTRES INICIATIVES



El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha defensat que estan "satisfets" amb que cada vegada es tingui més en compte la importància de la llengua catalana a l'administració pública.





Consultada per Europa Press, l'entitat espera que aquest canvi en la norma serveixi de "precedent" per a altres iniciatives, com formar la plantilla municipal en bones pràctiques lingüístiques i que la qualitat lingüística dels serveis de l'administració no sigui vegi afectada si els presten empreses externes.





Escuder ha remarcat que "el normal és que qui ofereix un servei als ciutadans conegui bé la llengua" i que les institucions han de ser un referent en l'ús normal de l'català sense excepcions.