Alguns espanyols residents a l'estranger han hagut de pagar per poder exercir el vot

El col·lectiu Marea Grana ha tornat a denunciar irregularitats en el reemborsament de les trameses de l'vot dels espanyols residents a l'estranger, la qual cosa suposa que en molts casos han de pagar per poder exercir un dret que és gratuït.









Així figura en el document que han lliurat recentment a l'Defensor el Poble, Francisco Fernández Marugán, on recullen les múltiples queixes que vénen recopilant dels espanyols a l'exterior a l'hora de poder participar en les diferents cites amb les urnes.



El Defensor de el Poble ha manifestat en diverses ocasions el descontentament ciutadà davant la reforma de la Llei Electoral de 2011 que va introduir el conegut com a 'vot pregat', que exigeix als espanyols residents fora de les nostres fronteres a sol·licitar prèviament el vot en cada convocatòria electoral .



Aquest mecanisme, però, no ha fet més que fer caure en picat la participació dels inscrits en el Cens de Residents Absents (CERA) en les últimes cites amb les urnes pels innombrables inconvenients administratius que els espanyols residents a l'estranger solen trobar .



EL GOVERN, COMPROMÈS A ACABAR AMB EL 'VOT PREGAT'



Un assumpte aquest que tant el PSOE com Unides Podem s'han compromès a resoldre en aquesta legislatura, com així apareix en l'acord subscrit a finals de el desembre passat pels dos partits per al Govern de coalició.



Marea Grana ha inclòs en el document lliurat a l'Defensor del Poble un llistat d'algunes de les traves que es troben els nacionals a l'exterior per poder votar, entre les quals figura la de que se segueixi sense garantir la gratuïtat de el dret de vot, la qual que contravé la legislació vigent.



La llei estableix que es tornarà als electors residents a l'estranger "l'import de l'franqueig, arrodonit, si escau, per excés, fins a una unitat monetària més de la divisa en què s'aboni" en un termini no superior als cent dies a comptar de la celebració dels comicis.



No obstant això, l'esmentada plataforma denuncia que convocatòria després convocatòria els electors no només han de desemborsar "quantitats importants" per a realitzar els enviaments del seu vot sinó que, a més, solen rebre una quantia "notablement inferior" al desemborsat. "Aquest és un gravíssim factor de desmotivació i abstenció que ha de ser tallat amb urgència ", assenyalen.



Però hi ha altres problemes del vot exterior per als que Marea Grana ha exposat possibles solucions a la proposta de modificació de procediment de vot des de l'exterior que té ja en el seu poder el Defensor de el Poble.



En concret, advoca perquè es millori el manteniment de el cens CERA per evitar casos de frau electoral, per establir una plataforma que permeti el registre consultar a distància i per introduir la multimodalitat de l'vot: per correu, en urna consular i per delegació.



Així mateix, proposa una sèrie de mesures per solucionar el problema dels terminis d'enviament, entre elles la descàrrega electrònica de paperetes --prèvia autenticació de l'usuari--, l'enviament de sobre de votació des consolat o acceptació de sobres homologats o l'eliminació del requisit d'enviament certificat amb el mata-segells de la data.



També aposta perquè es puguin enviar els vots des dels consolats al Ministeri d'Afers Exteriors per valisa diplomàtica el que, segons el parer d'aquesta plataforma, evitaria la "sagnia" de vots que es perden entre el consolat i la junta electoral que efectua l'escrutini . En aquest punt, destaca que en les eleccions generals de l'passat 28 d'abril es van perdre un total de 12.350 sufragis.



A més, Marea Grana demana millorar la transparència sobre el protocol de control dels consolats en el procediment electoral, per incrementar la informació del procés per mitjà de campanyes, correus i alertes sobre les dates clau, per revisar i simplificar les instruccions incloses en els sobres de votació i per dotar de més recursos humans i tecnològics a el personal consular.



Altres de les reivindicacions històriques de l'emigració espanyola recollida per Marea Grana és la creació d'una circumscripció exterior perquè els espanyols que resideixen a l'estranger es vegin representats tant al Congrés com al Senat, una mesura que ja s'aplica en altres països com França, Itàlia o Portugal.



NOU ANYS DE 'VOT PREGAT'



Els grups parlamentaris vénen coincidint en els últims temps en la necessitat de suprimir el vot pregat i, de fet, al maig de 2017 es va arribar a obrir una subcomissió al Congrés per estudiar possibles canvis en la Llei Electoral per a, entre altres assumptes, acabar amb aquest sistema pactat en el seu moment pel PP, el PSOE i els nacionalistes.



El treball de l'esmentada subcomissió es va accelerar a la tardor de 2018, amb Pedro Sánchez ja a La Moncloa, ja que la seva idea era tenir a punt un nou sistema abans de les eleccions autonòmiques i europees de maig de l'any passat.



Però les propostes que en aquest sentit es van arribar a formular des del Ministeri de l'Afers Exteriors no van acabar de convèncer el PP, el que va portar a PSOE i Unides Podem a registrar al febrer de 2019 pel seu compte una proposició de llei que va arribar a ser aprovada però que no es va poder tramitar davant la convocatòria de les generals d'abril de 28 abril.