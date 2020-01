El 112 registra 178 trucades a Catalunya pel fort vent

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores d'aquest diumenge a Catalunya un total de 178 trucades relacionades amb el fort vent, que han generat 127 incidències, la majoria al Maresme (96), Vallès Oriental (28) i Barcelonès ( 18).













En un comunicat, Protecció Civil ha informat que, per municipis, Mataró (Barcelona) és on més trucades hi ha hagut (66), i que el 74,6% de les trucades s'han derivat als Bombers de la Generalitat i Bombers de Barcelona, i la resta a Mossos d'Esquadra i Policia Local.





Els Bombers han realitzat 119 serveis per incidències relacionades amb el vent, i la regió més afectada ha estat la Metropolitana Nord, amb gairebé un centenar d'avisos, la majoria al Vallès i el Maresme.





A més, el Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha tallat la carretera BV-4024 a Coll de Pal (Girona) per fort vent.





ALERTES



Protecció Civil ha activat en fase d'alerta els plans Ventcat, Neucat i Inuncat: per fort vent que es preveu a la meitat est de Catalunya, Pirineus i Prepirineus; per neu a les comarques de la Catalunya Central i Girona, i per fort onatge i pluges a tot el litoral.





L'episodi de vent es mantindrà de cara a dilluns, quan s'esperen més afectacions en l'entorn urbà de les comarques de Barcelona, mentre que la previsió de pluges abundants s'iniciarà dimarts.