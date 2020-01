Les cures no remunerades a Espanya equivalen a 16 milions de persones treballant 8 hores al dia

A Espanya es van emprar 130 milions d'hores diàries en 2018 en treball de cures no remunerat, una xifra que equival a 16 milions de persones treballant vuit hores al dia sense percebre cap remuneració, segons l'informe anual de desigualtat d'Oxfam Intermón.





Aquest any l'estudi, que s'ha elaborat a nivell mundial i en el marc del Fòrum Econòmic Mundial (fòrum de Davos), analitza la desigualtat en termes de riquesa, centrant-se en el treball de cures no remunerat o mal remunerat que, de forma majoritària, és realitzat per dones i nenes.





Aquest treball és "fonamental" per a les societats i és "la base sobre la qual s'assenta la prosperitat de les famílies", segons destaca l'organització. Engloba activitats com la cura dels nens i nenes, de les persones grans o amb malalties, o el col·lectiu de les treballadores de la llar.





En l'àmbit espanyol, l'ONG recorda que a Espanya el treball de cures no remunerat equival al 14,9% del PIB, citant l'Organització Internacional del Treball (OIT). En aquest context, Oxfam Intermón ha demanat al nou Govern de coalició format entre PSOE i Unides Podem que igualin els drets laborals de les treballadores de la llar a les de la resta, al temps que han reclamat una renda mínima garantida i que les empreses paguin un 15% de tipus efectiu de forma immediata.









10,8 BILIONS DE DÒLARS ANUALS





A nivell internacional, l'informe assenyala que el valor econòmic de la feina de cures no remunerat que duen a terme arreu del món les dones de 15 o més anys és de l'almenys a 10,8 bilions de dòlars anuals, una xifra que triplica la mida de la indústria mundial de la tecnologia.





Així mateix, l'ONG incideix que el 2019 els 2.153 milmilionaris que hi havia al món posseïen més riquesa que 4.600 milions de persones; i els 22 homes més rics del món posseeixen més riquesa que totes les dones de l'Àfrica. "La desigualtat econòmica està fora de control", arrenca l'informe.





Tal com es recull en ell, l'1% més ric de la població té més del doble de riquesa que 6.900 milions de persones. "Si una persona hagués estalviat 10.000 dòlars diaris des del moment en què es van construir les piràmides d'Egipte, ara posseiria tan sols una cinquena part de la mitjana de la fortuna dels cinc milmilionaris més rics de món", remarca.





"Aquesta enorme bretxa és conseqüència d'un sistema econòmic fallit i sexista que valora més la riquesa d'una elit privilegiada, majoritàriament homes, que els milers de milions d'hores de l'essencial treball de cures no remunerat o mal remunerat que duen a terme fonamentalment dones i nenes a tot el món", lamenta l'organització.





Tal com reclama, els governs de tot el món han de "prendre mesures urgents" per construir una economia més humana i feminista "en comptes d'alimentar una carrera sense fi pel benefici econòmic i l'acumulació de riquesa". Concretament, els demana que inverteixin en sistemes nacionals d'atenció i cures "que permetin abordar la desproporcionada responsabilitat" de la feina de cures que recau sobre les dones i les nenes, així com legislar per protegir les persones que s'ocupen de la feina de cures, entre altres coses.





"Un increment de tan sols el 0,5% addicional en el tipus de l'impost que grava la riquesa de l'1% més ric de la població permetria recaptar els fons necessaris per invertir en la creació de 117 milions de llocs de treball de cures en sectors com l'educació, la salut i l'assistència a la gent gran, acabant així amb els dèficits de cures en aquests àmbits", reivindica l'ONG.





Tal com lamenta, "tan sols el 4% de la recaptació fiscal mundial procedeix dels impostos sobre la riquesa" i "hi ha estudis que demostren que les grans fortunes eludeixen fins al 30% de les seves obligacions fiscals".





SEXISME I DESIGUALTAT DE GÈNERE





En el seu informe anual, Oxfam Intermón denuncia que les actuals cotes de riquesa extrema s'assenten també sobre el sexisme i "la desigualtat econòmica està construïda sobre la desigualtat de gènere". Segons apunta, la majoria de les persones situades a la part més baixa de la piràmide econòmica són dones i, a nivell mundial, els homes posseeixen un 50% més de riquesa que les dones.





"Les dones i les nenes tenen més probabilitats d'ocupar llocs de treball precaris i mal remunerats, i realitzen la major part de la feina de cures no remunerat o mal remunerat", afirmen des de l'ONG que avisa que si ningú invertís temps, esforç i recursos en aquest tipus d'activitats, les comunitats, els centres de treball i economies "es col·lapsarien completament".





Segons quantifica, les dones que viuen en comunitats rurals i països de renda baixa dediquen fins a 14 hores diàries a la feina de cures no remunerat, cinc vegades més que els homes d'aquestes mateixes comunitats. Així mateix, a nivell global, el 42% de les dones en edat de treballar no forma part de la mà d'obra remunerada, enfront del 6% dels homes, a causa de la feina de cures no remunerat que assumeixen.





Segons recalca l'ONG, s'estima que hi ha 67 milions de treballadors de la llar a tot el món, dels quals el 80% són dones. A més, aproximadament el 50% de les treballadores de la llar no té protecció en termes de salari mínim, i més del 50% no estan protegides legalment per un límit d'hores al seu hores a la seva jornada laboral.