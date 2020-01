Les parts en conflicte acorden a Berlín un alto el foc i un "pla integral" de resolució

Les parts en conflicte a Líbia han pactat aquest diumenge en la conferència de pau de Berlín un "pla integral" per a la solució del contenciós, i que inclou un alto el foc i una comissió militar de verificació integrada per tots dos bàndols per vetllar pel seu compliment.





"Hem acordat que hi haurà un pla de solució integral", ha explicat la cancellera alemanya, Angela Merkel, en roda de premsa recollida pels mitjans alemanys. "Els documents que hem acordat avui hauran de ser aprovats pel Consell de Seguretat de l'ONU" i després de la seva aprovació formaran part del procés polític per resoldre la crisi a Líbia, ha afegit.





La comissió de verificació estarà integrada per cinc representants per cada part, ha explicat Merkel al final de la trobada. Aquesta comissió es reunirà en els propers dies a Ginebra per posar les bases d'un acord d'alto el foc definitiu.









"El més important és que els representants libis, en particular el general (Jalifa) Haftar i (Fayez) Serraj, han pactat els propers passos a seguir, proposats pel secretari general de l'ONU i el senyor (enviat especial de l'ONU para Líbia, Ghassan) Salame", ha dit en referència a la comissió militar.





Merkel ha explicat a més que les parts signatàries --un total de 16 actors internacionals-- es comprometen a aplicar de forma meridiana l'embargament d'armes. "Podem dir que tothom està d'acord a respectar l'embargament d'armes".





El text inclou a més un acord per a la desmobilització i el desarmament de les milícies i sancions concretes en cas d'incompliment de l'alto el foc, ja que totes les parts coincideixen que no pot haver una solució militar, que només incrementaria el sofriment de la població.





Merkel ha defensat així un nou començament a nivell polític i impulsar la funció de la missió de l'ONU al país, reforçada perquè s'assumeix la premissa que "no hi ha d'haver més suport" a les parts en conflicte.





"Hem pactat un procés molt vinculant. Hi ha nombroses comprovacions. Al final del procés el poble de Líbia podrà finalment recuperar els seus drets, el dret a una vida pacífica", ha ressenyat la canceller.





El mariscal i 'senyor de la guerra' Jalifa Haftar i Fayez Serraj, primer ministre del Govern de Trípoli, l'únic reconegut per la comunitat internacional, són els principals protagonistes de la cita de Berlín.