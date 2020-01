Cabrera, segon reforç per a l'Espanyol en el mercat d'hivern

El RCD Espanyol de Barcelona ha abonat la clàusula de rescissió de 9 milions per Leandro Cabrera (1991) i, d'aquesta manera, el central esquerrà signa amb l'entitat blanc i blava fins al pròxim 30 de juny de 2024.





Cabrera, de 28 anys, procedeix del Getafe CF, on s'ha consolidat com un dels defenses més sòlids de LaLiga. Aquesta temporada porta disputats 21 partits, anotant tres gols. A més, el defensa uruguaià també ha passat per clubs com el Crotone italià, el Saragossa, el Reial Madrid Castella, l'Hèrcules, el Numància, el Recreativo de Huelva i l'Atlètic de Madrid, club amb el qual va debutar a Primera Divisió de la mà de Quique Sánchez Flores.





Després de passar el pertinent reconeixement mèdic a la Clínica Corachan, Cabrera entrenarà ja aquest dilluns sota les ordres d'Abelardo en l'entrenament matinal que preveu la CE Dani Jarque.





A les 16h serà presentat a l'Auditori Juan Segura Palomares del RCDE Stadium, amb accés per als mitjans de comunicació acreditats pel club.