Científics espanyols demostren els beneficis de l'ecografia pulmonar

Un estudi dut a terme per investigadors del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) i l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha evidenciat que l'ecografia pulmonar és una tècnica de "gran utilitat" per poder prevenir noves descompensacions en pacients amb insuficiència cardíaca.





Mitjançant l'assaig clínic LUS-HF, publicat al 'European Journal of Heart Failure', els investigadors han valorat per primera vegada si una estratègia de seguiment amb ecografia pulmonar en pacients després d'un ingrés hospitalari per insuficiència cardíaca pot millorar el seu pronòstic.





Es tracta d'un procediment no invasiu que permet detectar la congestió pulmonar a la capçalera del pacient. I és que, l'excés de líquid es manifesta mitjançant artefactes que simulen "cues d'estel" i que reben el nom de línies B, que poden ser marcadors de mal pronòstic. Estudis previs ja havien demostrat que aquesta tècnica és més sensible que l'auscultació.





Investigadors del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau





"Aquesta tècnica senzilla, ràpida i econòmica pot canviar la sistemàtica de seguiment ambulatori dels pacients que ingressen per insuficiència cardíaca i podria contribuir a reduir substancialment els reingressos hospitalaris", han comentat els investigadors.





Concretament, a la feina, realitzat per la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Sant Pau, integrada al CIBERCV, es van analitzar a 123 pacients assignats a l'atzar a una estratègia de seguiment estàndard o una guiada per l'ecografia pulmonar.





En ells es va valorar la taxa d'un esdeveniment combinat que incloïa la consulta urgent o l'ingrés per descompensació d'insuficiència cardíaca i la mortalitat en un període de sis mesos.

D'aquesta manera, els investigadors van descobrir que l'estratègia guiada per ecografia pulmonar va presentar una taxa significativament menor de l'esdeveniment combinat (un 23% davant el 40% del grup de seguiment estàndard).





"Aquesta reducció es va deure fonamentalment a un descens en el nombre de visites urgents per descompensació d'insuficiència cardíaca, per la qual cosa vam concloure que els resultats d'aquest assaig clínic converteixen a l'ecografia pulmonar en una eina complementària a l'exploració física, la implementació del qual pot modificar el pronòstic de pacients amb insuficiència cardíaca", han detallat els experts.





Al respecte, els pacients del grup de ecografia pulmonar van tenir dosis més elevades de diürètics a la fi de l'estudi, especialment aquells amb més congestió detectada en la prova, i no van augmentar més els episodis d'hipotensió o empitjorament de la funció renal.