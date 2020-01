Independentment de l'excusa que s'argumenti per justificar errors com el que estan patint milers de ciutadans que de sobte adverteixen que el seu CURP (Clave Única de Registro de Población) és inexistent o divers a què han usat per dècades, la veritat és que estem davant d'un nou cas d'incompetència dels nous governants. Davant de veritables tragèdies com la mort del "segur popular" i el naixement prematur -ni tan sols estava completament desenvolupat abans de veure la llum- de l'INSABI [1] o els autèntics Frankenstein que es produeixen en un poder legislatiu on la majoria manca de perícia -jurídica, social i política- ni la broma de rifar un avió o reutilitzar el 'tepetate' de l'aeroport cancel·lat a Texcoco per omplir Santa Llúcia, li resten graus de malaptesa als que han recomanat aquestes accions i pitjor encara als seus executors.





Són molts els ciutadans que han bregat amb algun lampista súper recomanat, al qual se li va demanar arreglar la fuita d'un bany que estava per inundar la seva sala. Li van dir que no acceptaven treballs d'urgència perquè es manejaven per agenda? Potser vostè ser un afortunat al qual li va respondre algú que si era expert en emergències i a causa d'això es va veure en l'opció de triar entre dues o tres lampistes qui li semblava millor, descartant per descomptat a què li semblava corrupte doncs la suma pressupostat era més car que si decidís construir un nou bany.





Com li va ser amb el que va triar? Tenia la preparació deguda per localitzar la fuga i posar-hi remei? Per demostrar que era més hàbil que vostè i després d'argumentar [2] amb certa lògica en lloc de furgar on vostè li suggeria, va decidir obrir una rasa al llarg de tot el pis? Quan finalment es va localitzar la fuita just on vostè suposava que estava, li va sortir amb que el preu havia augmentat perquè ell va treballar de més? Li va donar tota una n'hi ha prou explicació de perquè l'anterior havia fet malament la feina que ara havia de compondre?





Segurament un bon nombre dels meus lectors, han tingut una experiència similar, amb paletes, electricistes, pintors, assistents de la llar, tintoreries establertes, empleats d'empreses de telefonia mòbil i fins assessors en plans empresarials. Què pot fer vostè per defensar-se d'aquest formiguer mediocre la insuficiència d'ofici i de professionalització del qual li causen un dany directe? Està en la possibilitat de tirar a l'abocador dels ineptes dels pocs o molts recursos que ha guanyat amb esforç i dedicació? Hi ha alguna cosa comú entre les persones que he descrit i els inspectors de via publica, els ambulants que a dreta i esquerra munten la seva taqueries a la banqueta a tres passos de la sortida de casa o els policies incapaços d'impedir el linxament d'una persona a la qual algú sense judici ni benefici titllar de lladregot o abusador? I el que és pitjor, amb tot i una secretaria de seguretat, centenars de desocupats que ara són membres de la guàrdia nacional, canvis en el control de les indagatòries penals i capacitació de jutges i fiscals perquè els governats vegem complert el nostre dret a la seguretat. De veritat estem exempts de la inexperiència -la qual cosa inclou una bona coordinació entre les diverses instàncies que han de perseguir els criminals- que acaba amb les bones intencions? Quantes vegades ha denunciat per només rebre respostes com: el jutge els va deixar anar, són menors d'edat, no els van detenir in fraganti...?





Em queda clar les molèsties que puc causar per expressar públicament la meva opinió; però no m'és possible callar davant la tragèdia de familiars impossibilitats de garantir la continuïtat dels tractaments dels seus familiars amb càncer, diabetis, sida o qualsevol altre patiment derivat de complicacions en l'operació dels hospitals [3] o la seva impossibilitat de continuar servint en la seva font d'ingressos o establiment de filantropia per assetjament constant de lladregots, pseudoempleats als quals no es pot tocar ni amb el pètal d'una observació administrativa i fins autoritzis que afavoreixen la fallida d'empreses -venedores de medicaments, equips, instrumental- per després fer-se de la propietat que es va construir amb diners del poble o amb el suport social de donadors i benefactors. Molt difícil és dilucidar si són més corruptes els comerciants que a més d'apoderar-se de la via pública agredeixen policies encarregats de fa complir la llei. Igualment podem parlar de la inhabilitat per resoldre un problema d'obesitat si diverses autoritats són incapaços d'evitar la venda d'aliments a la sortida d'hospitals, escoles i centres de treball. O serà simple corrupció?





Hem dit fins al cansament d'anar a una caixa a rebre el pagament d'un emolument per llac que no s'ha fet és, definitivament, un acte corrupte i si el tema és que es manca d'experiència o s'és insuficient per a l'exercici, la única solució hauria de ser la capacitació però, correspon aquesta als cursos, caríssims per cert, que es promouen o als resultats que tant l'estudiant com el futur ciutadà que li contractarà al que oferta? Quin problema el de la imperícia, davant legisladors incapaços de normativitzar la conducta col·lectiva, executors maldestres i descoordinats, als quals només els passen acudits o fiscals i jutges porucs incapaços d'entrar al fons dels assumptes per aconseguir que realment es faci justícia i es disminueixi la impunitat.





Serà problema de la SEP, dels advocats o dels metges? La veritat és que ens enfrontem a una majúscula manca de coneixement tècnic i científic per realitzar gairebé qualsevol cosa i els pocs que si la tenen de plànol emigren a on se'ls reconeix i se'ls permet una contínua actualització, en comptes de ser assenyalats despectivament com finolis, conservadors o corruptes. Qui repararà el dany que la imperícia està causant al poble?





[1] Institut de salut per al benestar.

[2] Els incapaços per al treball generalment són bons per a l'oratòria.

[3] ha reconegut que en el passat any, les infeccions intrahospitalàries van augmentar en 39% sense que es deixi evidència quantes de les persones afectades, han mort o pateixen una discapacitat agregada de per vida.