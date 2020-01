Bolívia, eleccions 2020: per què el MAS opta per Arce i Choquehuanca?

El Moviment A Socialisme (MAS-IPSP), organització política que des de 2005 fins al 2019 va mantenir en la presidència de Bolívia al binomi Evo Morales-Álvaro García, acaba d'anunciar que l'ex ministre d'Economia Luis Arce i l'ex Canceller David Choquehuanca seran els seus candidats a la presidència i vicepresidència respectivament per a les eleccions generals del pròxim 3 de maig.





Quines són les possibles raons per optar per aquest binomi?





L'aposta principal i immediata del MAS és derrotar a les urnes a la dictadura cívic-cristià-militar sorgida arran del cop d'Estat del 10 de novembre passat.





Per a aquesta aposta, el MAS busca encarar tècnicament la ineptitud del maneig econòmic que fa l'actual règim dictatorial amb els envejables resultats econòmics obtinguts durant el govern d'Evo Morales, quan Luis Arce va ser ministre d'Economia.





Arce els dirà, en campanya, als seus contrincants què i com s'ha de fer economia redistributiva sòlida i exemplar per a Bolívia, amb resultats.





Arce va ser l'artífex de l'envejable model econòmic bolivià que va treure de les condicions de pobresa a més de 3 milions de bolivians.





A més, sembla, per les condicions de colonialitat persistent, l'arquetip de candidat presidencial per a les grans majories a Bolívia (especialment per a aquesta "ampliada classe mitjana" que representa el 54% de la població boliviana) és l'home, mestís urbà, professional reeixit, de corbata. Luis Arce reuneix aquestes i altres exigències. El racisme electoral que patia el MAS amb Evo, sembla, serà menys amb Arce.





David Choquehuanca, dirigent social aimara, fundador de l'MAS, amb àmplia i demostrada capacitat diplomàtica com Canceller de l'Estat Plurinacional de Bolívia va amb la missió convèncer ideològicament al sector indígena camperol per la represa de l'aposta del "procés plurinacional" que va perdre rumb en els últims anys de govern Morales.





Choquehuanca té la solvència intel·lectual i moral, no únicament per reprendre l'aposta de l'Estat Plurinacional, sinó, sobretot, per a materialitzar, en alguna mesura, des de l'Estat, la proposta de Bon Viure. Tasca també postergada pel procés de canvi que va canviar durant el govern de Morales.





Des de la perspectiva dels moviments socials que conformen el Pacte d'Unitat que electoralment sustenten al MAS, la proposta del binomi presidencial David Choquehuanca-Andrònic Rodríguez era i és l'ideal per a "refundar" ideològicament el MAS com a instrument polític dels moviments socials. Però, no necessàriament per disputar un possible triomf electoral sota un govern dictatorial racista i antimasista.





Els colpistes, i els seus còmplices, desitjaven que el binomi de l'MAS fos David Choquehuanca i Andrónico Rodríguez, per fer gala del seu "supremacismo racista" contra el primer, i presumir de la seva gerontocràcia o adultocentrismo contra el segon. Però, ara, hauran de ser més imaginatius per evitar la ratificació dels resultats electorals del 20 d'octubre últim a les urnes del pròxim 3 de maig (festa de la Chakana Andina).