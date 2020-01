Iglesias a Almeida: "Als nens no els hem d'educar ni tu, ni jo, ni Abascal, ni el cardenal Cañizares"

El secretari general de Podem i vicepresident segon de Govern central, Pablo Iglesias, ha respost aquest dilluns a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no són els polítics ni l'Església, sinó els professors de l'escola pública, els que han d'educar els nens, independentment dels diners o la ideologia.









Així ho ha assegurat, en resposta a les paraules de el regidor madrileny, que ha afirmat aquest dilluns que "el debat" no és el conegut com a 'pin parental', sinó "si els pares volen que els seus fills siguin educats per Pablo Iglesias".





"Almeida: als nens no els hem d'educar ni tu, ni jo, ni Abascal, ni el cardenal Cañizares, sinó els professors de l'escola pública", ha respost Iglesias a l'alcalde, en un missatge a Twitter.





"Això és el que odieu; una escola pública que doni als nens la millor educació independentment dels diners o la ideologia dels seus pares", ha postil·lat el líder del partit morat.