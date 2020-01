La RAE recomana incloure 'Reina' i 'princesa' a la Constitució

La Reial Acadèmia Espanyola (RAE) ha fet públic aquest dilluns 20 de gener el seu informe sobre el llenguatge inclusiu en la Constitució en què recomana incloure en diversos articles els termes 'Reina' i 'princesa' i deixen oberta la porta a desdoblar alguns càrrecs , com el de 'President de Govern' i 'Presidenta de Govern'.













"La Constitució espanyola és gramaticalment impecable", ha assenyalat el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en una roda de premsa en què ha donat a conèixer els canvis proposats pels acadèmics en l'informe aprovat dijous passat per unanimitat i que ja està en poder de Govern.





Les principals recomanacions al·ludeixen a el fet que la paraula 'Reina' -malgrat aparèixer dues vegades- no apareix com a titular de la Corona, per la qual cosa preveu desdoblar 'Rei' i 'Reina' o utilitzar fórmules alternatives com 'la Corona' per "evitar excessives reiteracions".





En el cas de 'princesa', recorden que no apareix a la Carta Magna tot i que sí apareix 'Príncep' en tres articles. La solució proposada pels acadèmics seria substituir aquestes tres mencions per "fórmules coordinades" com 'el Príncep o la Princesa d'Astúries ".





Pel que fa als càrrecs individuals, la RAE proposa diverses opcions tot i que no tanca cap d'elles "en no fonamentar-se en criteris lingüístics". "Aquestes denominacions (en femení) no vénen imposades ni per raons jurídiques ni lingüístiques sinó per raons polítiques o sociològiques", ha ressaltat l'informe.





Entre els exemples als quals al·ludeix l'informe es parla de 'presidenta de Govern' o 'Defensora el poble'. La RAE considera que quan aquests càrrecs s'usen només en masculí "tenen o no valor inclusiu en funció del context sintàctic en què es trobin". Com a exemple, fan servir la frase 'ahir em vaig entrevistar amb l'alcalde', on no hi ha una lectura inclusiva -que si es dóna quan es refereix únicament al càrrec: 'a Espanya, l'alcalde està sempre sotmès a el control...'-.





Malgrat no quedar-se amb cap, la RAE ofereix orientacions per solucionar aquests 'problemes' lingüístics. Un seria el de desdoblar ocasionalment al llarg de el text dels càrrecs, si bé en no comprendre a tots -es faria una selecció, perquè en cas contrari seria un text "pesat" - es "podria generar una interpretació reductora dels drets de les dones".





També podrien usar-se fórmules que evitin tant el desdoblament com el masculí -'La presidència ',' la Corona'- tot i que es necessitarien "reiteracions i paràfrasi" per explicar les expressions que fossin en masculí i singular.





Finalment, respecte al manteniment d'un masculí inclusiu per als càrrecs, els acadèmics no veuen "inconvenients de tipus de jurídic o lingüístic", però reconeixen que no es tindrien en compte les "consideracions polítiques" que aconsellarien donar major visibilitat al femení en la carta Magna.





La RAE també entra en altres qüestions com l'ús d'expressions inclusives -'els fills 'i' els nens'- en alguns articles, si bé alerten que en alguns articles "es contraposen" els termes de 'pare' i 'mare' . Per això, recomanen utilitzar en aquests casos 'tant els pares com les mares'.





A més, fa referència a l'article 30.2 que parla de 'les obligacions militars dels espanyols', que "probablement no va ser feta amb caràcter inclusiu". També ressalta que la Constitució no diu res dels permisos de paternitat i maternitat ni que els fills poden tenir dos pares o dues mares, a més de reiterar la idoneïtat de substituir 'disminuït' per 'discapacitat'.