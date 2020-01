L'Ajuntament de Barcelona preveu crear 80 places per allotjar dones sense llar en tres anys

L'Ajuntament de Barcelona crearà durant els propers tres anys 80 noves places per allotjar persones sense llar, que provindran de l'ampliació de el programa municipal 'Primer la Llar', que ja compta amb 68 pisos; nous allotjaments temporals amb suport social per a dones i famílies monomarentals i deu places més amb suport econòmic del consistori en la futura Llar Rosario Endrinal, que s'està construint al Centre Assís.









En una roda de premsa aquest dilluns, la tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez, ha dit que aquesta Mesura de Govern contempla una despesa anual de 600.000 euros que se sumaran als 35 milions d'euros que ja dedica l'Ajuntament per fer front al sensellarisme i, addicionalment, una inversió d'1,2 milions per incorporar la perspectiva de gènere en la remodelació i millora d'equipaments ja existents.





La mesura vol visibilitzar que l'exclusió habitacional és diferent en les dones: només són un 13% de les persones que dormen al carrer però viuen situacions de sense sostre, abús i infrahabitatge que passen inadvertides: "La manca de visibilitat del sensellarisme femení ha comportat que el disseny dels centres hagi estat androcèntric o que no s'hagin tingut en compte les seves necessitats específiques en seguretat, intimitat, higiene i privacitat".





Les dones suporten més situacions d'infrahabitatge, abusos i violència que els homes abans de quedar-se al carrer i, quan arriben a una situació de sense sostre, ho fan amb major deteriorament físic i emocional, i Pérez ha insistit que la proporció de dones que viuen o han viscut al carrer i que han patit algun tipus de violència és molt més elevada que la dels homes.





Segons l'informe 'Qui dorm a al carrer a Barcelona?', del total de 2.452 persones detectades per equips municipals dormint al carrer el 2018, 329 eren dones, i l'Ajuntament calcula que, actualment, en els recursos residencials municipals hi ha places per a unes 300 dones, el que representa prop del 25% del total, si bé Pérez ha dit que, en canvi, les dones són majoria en rebre ajudes dels serveis socials.





Les 80 noves places per a dones s'afegiran a les 2.170 places estrictament municipals i de la trentena d'entitats socials que formen la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), unes places que, segons la regidora, ja han crescut en més de 300 durant el passat mandat en el marc del 'Pla de lluita contra el Sensellarisme de Barcelona 2016-2020', el que representa un increment de 81% respecte a les places de fa una dècada.