Investiguen si Tous venia joies farcides de material no metàl·lic

L'Audiència Nacional (AN) investiga l'empresa Tous per presumpte frau i publicitat enganyosa en el cas d'haver venut joies amb la seva tradicional forma d'osset farcides de material no metàl·lic.









El jutge de l'AN Santiago Pedraz ha citat a declarar com a investigats el dimecres 22 de gener els responsables legals de Tous i d'Applus Laboratories.





El magistrat considera, a proposta de la fiscalia, que hi ha indicis de la comissió dels dos delictes, de manera que s'investigarà si les peces de joieria amb figura d'ós tenen falta de qualitat en la plata utilitzada per a la seva realització i conté material no metàl·lic en el seu farciment.





La fiscalia considera que hi ha milers de joies venudes a Espanya i en el conjunt de la Unió Europea que podrien no contenir la qualitat que promet la marca.





L'origen de la polèmica té lloc arran d'una denúncia presentada per l'Associació de Consumidors i Usuaris de Joieria de Còrdova (Consujoya) davant la Guàrdia Civil.





Consujoya va detectar que diverses peces de Tous que es publicitaven com d'or de 18 o 24 quirats o de plata de primera llei no complien amb els requisits mínims de el material que anunciaven.