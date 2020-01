El Premi Nobel de Medicina Eric R. Kandel assegura que caminar prevé la pèrdua de memòria

El premi Nobel de Medicina Eric R. Kandel ha assegurat, durant una ponència en la tercera edició del 'CNS Exeltis Day', organitzada recentment a Madrid, que caminar prevé, entre altres qüestions, la pèrdua de memòria.









Així mateix, ha parlat sobre com es van identificar els diferents sistemes de memòria en el cervell humà i com es va demostrar que estaven involucrats en dues formes principals d'emmagatzematge de memòria neural: la memòria simple per habilitats perceptives i motores i la memòria complexa per fets i esdeveniments . A més, ha ajudat a entendre com la memòria a llarg termini es reflecteix en el creixement de noves connexions sinàptiques.





Allà, l'expert ha aprofitat per il·lustrar també com les percepcions sobre l'emmagatzematge de memòria ens permeten entendre les dues formes principals de pèrdua de memòria relacionada amb l'edat, recordant la "increïble plasticitat" que té el cervell i l'important que és el treball per mantenir-lo, ja que "si no s'utilitza es perd".





Respecte a les recomanacions per prevenir i tractar la pèrdua de memòria ha destacat especialment el caminar, per ser un exercici clau per incrementar l'alliberament d'osteocalcina, ja que actua sobre el cervell de manera directa.





"Caminar no és només una forma d'arribar a un lloc, sinó de millorar la memòria. Per això, és summament important tant entre els joves, com els més grans. Exercitant-podem augmentar l'alliberament d'osteocalcina i atenuar el dèficit de memòria. Un cos en moviment, ajuda a mantenir una ment activa i també en moviment ", ha dit.





Així mateix, ha subratllat la importància de mantenir una dieta baixa en greix animal; controlar la tensió i diabetis; assumir nous reptes i tasques que aprendre, independentment de l'edat; i tenir activitat social.