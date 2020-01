Els espanyols han perdut 3.200 euros anuals per la caiguda dels salaris en deu anys

El director de l'oficina de l'Organització Internacional del Treball (OIT), Joaquín Nieto, ha assenyalat que els treballadors espanyols han perdut uns 3.200 euros anuals per la caiguda dels salaris durant la crisi.









En concret, durant la presentació de 'Les Perspectives Socials i de l'Ocupació en el Món. Tendències 2020', Nieto ha remarcat que el pes dels salaris en el Producte Interior Brut (PIB) d'Espanya va perdre 5,4 punts entre 2009 i 2017, el que, segons l'OIT, es tradueix en una pèrdua total de 64.500 milions d' euros anuals que han deixat d'estar en mans dels treballadors.





Segons Nieto, aquesta pèrdua és conseqüència de les polítiques d'austeritat que es van implantar durant la crisi. "Això ve a ser resultat dels anys de la crisi, de les polítiques d'austeritat, de la deterioració de la qualitat de l'ocupació i de la situació actual de l'ocupació després de la crisi", ha ressaltat.





També ha explicat que un altre dels factors que explica aquesta caiguda és la gent que no té feina. A més, ha apuntat que influeixen les persones que treballen menys hores de les que desitjarien treballar i que solen tenir una jornada a temps parcial.





Segons Nieto, les perspectives apunten que si no es resolen les inquietuds econòmiques en el món, no es resoldrà la situació d'atur i no es podran assolir els objectius de reducció de la pobresa contemplats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS ).





Des del seu punt de vista, això podria canviar si varien les polítiques. "Ja no hi ha marge per a les polítiques monetàries, que ja s'han utilitzat amb cert èxit, i sí que hi ha per a les polítiques fiscals, que poden estimular determinats sectors que són especialment rellevants per a Espanya", ha postil·lat Nieto.





Així mateix, ha deixat clar que els sectors digitals, energètics, de formació i cures és on caldria prestar atenció i pels quals es pot corregir la situació de desocupació i subocupació que hi ha a nivell mundial i a Espanya.





Preguntat sobre l'efecte de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), Nieto ha posat èmfasi que la pujada del salari mínim en l'economia cal veure-la en conjunt.





Així, ha explicat que bona part de les perspectives sobre el desenvolupament de l'ocupació tenen a veure amb les perspectives econòmiques i, principalment, amb el mercat exterior i les exportacions, però també pel mercat interior.





"Els efectes de pujada del SMI sobre el mercat interior solen ser de major dinamisme", segons Nieto, que ha afirmat que el mercat interior es veuria afavorit per millores enl SMI i, sobretot, per millores en els salaris més baixos, ja que s'activaria l'economia i podria tenir repercussions positives sobre l'ocupació.