Trapero defensa que va fer la seva feina "el millor que va poder" per evitar el referèndum

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha admès aquest dimarts que va sentir una "tristesa enorme" en conèixer que l'Audiència Nacional l'investigava per un presumpte delicte de sedició per la seva actuació en el setge a la Conselleria d'Economia de la Generalitat el 20 de setembre de 2017 perquè considera que és "injust" que li imputessin per fer la seva feina "el millor" que va poder.





"Em provoca una tristesa enorme que un comandament de policia hagi d'escoltar les coses que hem arribat a escoltar, que hem fet i no hem fet", ha contestat Trapero a la pregunta que ha fet el fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo sobre un correu que va enviar als Mossos després de conèixer que la llavors jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela l'investigava per un delicte de sedició pel 20-S.





Es tracta de l'última pregunta que el fiscal li ha fet sobre el bloc relacionat amb els correus electrònics que la Guàrdia Civil ha analitzat durant la instrucció del cas i amb els quals s'ha reprès aquest dimarts l'interrogatori.









Segons ha explicat Trapero, aquesta carta la va enviar "des de la tristesa no, el següent" als membres del cos després de conèixer la seva imputació per transmetre com se sent en aquest moment després que fos citat a declarar com investigat, al costat de l'expresident de la ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, qui finalment van ser jutjats i condemnats al Tribunal Suprem pel 'procés'.





"És com jo em sento després d'haver estat citat, imputat per un delicte de sedició, després de fer la meva feina com vaig fer, el millor que vaig poder amb els meus companys", ha dit. "Però el trist és que tots els meus companys pensàvem el mateix", ha afegit.





"És el que sentia, no ho puc negar, em sentia injustament tractat, el Cos i jo", ha prosseguit, afirmació que ha fet que el fiscal preguntés si estava "confonent" a la policia autonòmica amb ell mateix. "Penso que en aquest moment els meus companys pensaven el mateix", ha conclòs.





L'ex jutge de l'Audiència Nacional va processar per dos delictes de sedició i un organització criminal per la seva actuació el 20-S i durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017, si bé la Fiscalia l'acusa d'un delicte de rebel·lió, pel qual s'enfronta a 11 anys de presó.