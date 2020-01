Blas Cantó desvetlla el títol de la seva cançó per a Eurovisió 2020: 'Universo'

Després d'anunciar RTVE el passat mes d'octubre que Blas Cantó seria el representant espanyol al certamen europeu, ha estat ell mateix l'encarregat de desvetllar aquest dimarts el títol de la cançó amb la qual competirà a Rotterdam el proper 16 de maig: 'Universo' .





"'Universo' té un estil nou i arriscat per a mi, però conservant la meva essència. Estic molt content amb el resultat", destaca Blai, subratllant així mateix que ha tingut "carta blanca" a l'hora de treballar en la seva proposta.









Per conèixer més detalls sobre el tema caldrà esperar fins aquest mateix dijous 23 de gener, quan es desvetllarà la portada d''Universo', així com la data de la seva estrena, i també del seu videoclip, carta de presentació per als espectadors europeus.





RTVE va designar internament el passat mes d'octubre a Blas Cantó com a representant espanyol a Eurovisió 2020. Des de llavors, RTVE i el cantant han estat treballant amb productors i autors per buscar la cançó que completés la candidatura espanyola.