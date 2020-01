L'exgerent de l'Osasuna reconeix tripijocs contra el Dépor i el Celta

Vizcay reconeix al jutjat que van pagar tant a clubs per guanyar -per exemple al Valladolid per tombar el Deportivo- com per deixar-se perdre davant els navarresos.





L'exgerent de l'Osasuna Àngel Vizcay ha reconegut que a la part final de la temporada 2012-2013 el club va pagar 150.000 euros a Reial Valladolid per guanyar a l'Esportiu i altres 150.000 euros al Betis per guanyar a el Celta, que eren rivals directes de l'equip navarrès en la lluita per eludir el descens.





Àngel Vizcay, exgerent de l'Osasuna





