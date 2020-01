El Govern central aprova la pujada del 2% del sou de funcionaris amb efectes retroactius

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un Reial decret llei de mesures urgents pel qual el salari dels empleats públics pujarà un 2% amb efectes retroactius des de l'1 de gener, percentatge que cada administració podrà augmentar en un 0,3% amb els fons addicionals i que a més es podria veure incrementat en fins a un 1% en el cas que el PIB de 2019 creixés un 2,5%.





De moment, el que s'ha aprovat aquest dimarts és la pujada fixa del 2%. La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha assenyalat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que caldrà esperar al mes de maig per conèixer la dada de PIB de 2019. La previsió de Govern espanyol és un 1,8 %, de manera que no s'espera cap alça addicional dels salaris per aquest costat.





Fonts del Ministeri han explicat que la pujada es recollirà, amb efectes retroactius, en les nòmines de febrer perquè ja no dóna temps a incloure-la en el mes de gener. El cost de l'increment salarial serà de 3.212.000 d'euros, segons el Departament de Carolina Darias.









Darias ha assegurat que la pujada salarial dels empleats públics era un tema "absolutament prioritari per al Govern" i un dels primers compromisos que volia complir el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, una vegada que el Govern central estigués en plenes funcions.





"Som un Govern que compleix amb els compromisos", ha defensat la ministra, que ha recordat que aquesta pujada salarial afectarà 2,5 milions d'empleats públics de tots els àmbits de l'administració.





Per la seva banda, la portaveu de Govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat que els empleats públics són una "prioritat" perquè són "la base de l'Estat de Benestar i contribueixen amb el seu esforç personal a la defensa i sosteniment dels serveis públics".





La pujada salarial es deriva del II Acord per a la millora de l'ocupació pública subscrit pel Govern de Mariano Rajoy amb els principals sindicats de Funció Pública (CSIF, CC.OO. i UGT) el 2018, i contempla un nivell mínim d'alça del 2,3% per al 2020 (increment del 2% més un 0,3% de fons addicionals).





Addicionalment, es podrà superar aquest 2,3% en funció del comportament del PIB. En concret, si el PIB de 2019 superés el 2,1% s'afegiria per a aquest any un 0,2% de pujada salarial; amb un PIB del 2,2% es sumaria un 0,4%; amb el 2,3% un 0,6%, amb el 2,4% un 0,8%, i si el creixement econòmic fora del 2,5% la pujada addicional seria del 1%.





En 2019 la pujada va ser finalment del 2,5% després de sumar a l'increment fix del 2% un 0,25% de fons addicionals i un altre 0,25% derivat de l'evolució del PIB de 2018.





ELS SINDICATS APLAUDEIXEN LA PUJADA SALARIAL





CSIF, UGT i CC.OO. han celebrat que el Govern espanyol hagi aprovat avui la pujada salarial del 2% als funcionaris prevista per al 2020, amb efectes retroactius des de l'1 de gener.





Els sindicats han coincidit a recordar que, amb l'aprovació d'aquesta pujada, el Govern central dóna compliment a l'acord que va aconseguir l'exministre d'Hisenda i Funció Pública del PP, Cristóbal Montoro, amb les principals organitzacions sindicals.





CSIF ha destacat el compromís del president de l'Executiu, Pedro Sánchez, i la ministra Carolina Darias amb aquesta pujada salarial, i ha estès la mà a l'executiu "per arribar a acords estables i dignificar la tasca dels professionals de les administracions públiques, que sempre han estat a l'altura, en temps difícils de retallades, per garantir a la ciutadania el seu prestacions i serveis".





Per la seva banda, el secretari general de la Federació d'Empleats dels serveis Públics d'UGT, Julio Lacuerda, ha assenyalat que l'aprovació d'aquesta mesura en el Consell de Ministres d'avui "era el que es podia esperar".





Al mateix temps, UGT ha emplaçat el nou Govern a començar un ronda de reunions per negociar un nou acord que continuï avançant en la recuperació del poder adquisitiu perdut des de 2010 ia aprovar un pla integral de Recursos Humans en l'Administració General de l'Estat que solucioni el envelliment de les plantilles.





L'Àrea Pública de CC.OO., per la seva banda, ha subratllat que la insistència sindical perquè s'aprovés aquesta pujada el més aviat possible ha donat els seus fruits. "CC.OO. s'ha mobilitzat des de molt abans de la constitució del nou Executiu perquè aquesta pujada salarial fora garantida i executada de forma immediata", ha subratllat en un comunicat.





El sindicat va remetre la setmana passada una carta a la nova ministra de Política Territorial i Funció Pública exposant la necessitat i urgència que s'acceleressin els tràmits per aprovar els increments salarials.