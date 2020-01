ERC i JxCat s'acusen de mentir pel pacte a la Diputació de Barcelona

El portaveu d'ERC a la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, i el diputat de JxCat al Congrés Ferran Bel s'han embrancat aquest dimarts a Twitter en una discussió pel pacte dels segons amb el PSC en l'ens supramunicipal, i s'han acusat mútuament de mentir.





La picabaralla ha tingut lloc després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hagi justificat en una entrevista a 'El País' el pacte de JxCat amb els socialistes a la Diputació perquè "allà el PSC va guanyar les eleccions" i perquè l'alternativa era una aliança d'ERC amb els comuns que passava per excloure'ls.





En un missatge al seu compte de Twitter, Guiteras ha recordat a Puigdemont que ERC va aconseguir 16 diputats, igual que el PSC: "ERC sumava la diputada de TotxTerrassa i dels comuns estaven disposats a treballar, incorporant a JxCat, i sense exclusions. Em sap malament que diguis una mentida tan gran, no és bo per a ningú".





Després d'això, Bel, secretari d'Organització del PDeCAT i un dels negociadors del pacte, li ha respost que la proposta d'ERC i dels comuns era que JxCat es quedés fora del govern de la corporació provincial.





"Mai vam tenir la garantia que els comuns acceptaven un govern amb JxCat, tot i demanar-reiteradament. I l'alternativa era el mateix que a Barcelona ciutat", ha manifestat Bel al seu compte de Twitter.





Guiteras ha retret que JxCat, ERC i comuns van quedar per tancar el pacte i que l'espai polític de Bel no es va presentar: "Deixem-ho aquí, l'únic que em molesta és que el president Puigdemont falti a la veritat".





No obstant això, el diputat de JxCat ha assegurat que els republicans ho van proposar quan ja havien signat un acord amb el PSC i no abans, i que fins llavors, "tot i la reiterada insistència, no hi va haver un compromís escrit ni verbal per part dels comuns, al contrari".





"Ferran, deixa-ho ja! El matí de divendres tu i David Bonvehí -president del PDeCAT- me vas dir que teníeu pressa per la reunió a tres i vam quedar a la tarda", assegura Guiteras, però que quan comuns i ERC portaven una hora esperant trucar Bonvehí per avisar que no vindrien i que ja havien signat el pacte amb el PSC.





IMATGE DE 'PINOTXO'





"No es tracta de deixar-ho estar, es tracta de no reescriure la història", respon Bel, unes paraules que aprofita el vicesecretari general de Vertebració Territorial d'ERC, Isaac Peraire, per respondre pujant una imatge d'un 'Pinotxo' a què li creix el nas.





No obstant això, Bel insisteix que ha explicat la realitat, i retreu a ERC que vulguin parlar d'aquesta qüestió "quan volen tapar una altra".





"No volem tapar cap. No som Convergència", li etziba Peraire, tancant així la picabaralla entre els dirigents de JxCat i ERC.