La Cambra de Barcelona torna a ficar-se en política amb la taula de diàleg

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha assegurat aquest dimarts que el diàleg entre governs és positiu, però ha mostrat la seva preocupació per la "poca concreció", la manca de mecanismes que regulen la mediació i el calendari i no haver-hi en l'horitzó un referèndum d'autodeterminació.









En roda de premsa per valorar la situació política després de la investidura de Pere Sánchez, ha urgit a definir aquests mecanismes, fixar dates concretes i arribar a un acord que permeti a la societat catalana decidir el seu futur en un referèndum que inclogui el dret a l'autodeterminació .





"És bo que hi hagi diàleg entre governs", ha subratllat Canadell, que ha afegit que no tenen la seguretat que les propostes vagin en la línia d'una solució, que per a la càmera passa per un referèndum.





Sobre l'acord entre PSOE i Unides Podem, Canadell ha subratllat que "la música sona bé" a la simplificació dels models de contractació; la persecució del frau fiscal i pujada dels impostos a les grans fortunes; reforma de l'impost de societats per a afavorir a les pimes; la pujada del salari mínim interprofessional, tot i que veu necessari fer-ho diferenciat per territori i sector; crear un pla nacional d'emprenedoria i una llei de canvi climàtic, entre d'altres aspectes.





Ha explicat que la Cambra de Barcelona participarà activament per accelerar aquests punts amb "efectes reals" a Catalunya i supervisarà que no quedi perjudicada.





No obstant això, Canadell ha assenyalat que cal un compromís urgent perquè es reconegui el dèficit acumulat en infraestructures, que ha xifrat en 45.000 milions, i que en els primers comptes de l'executiu central es pressuposten i executen "un mínim" de 4.000 milions d'euros.





Canadell ha dit que una negociació no s'hauria de dur a terme "si es manté la repressió", pel que ha demanat la nul·litat del judici del procés sobiranista, l'alliberament immediat dels presos i el retorn dels polítics a l'estranger i la llibertat dels detinguts en manifestacions relacionades amb el procés.





El comitè executiu de la Cambra de Barcelona ha advocat per potenciar el seu projecte Catalunya 2030/40 basat en un alt grau d'internacionalització de l'economia catalana, d'alt valor afegit, sostenible mediambientalment, responsable socialment i equilibrada territorialment.







Canadell ha considerat que l'economia catalana és "significativament diferent" a la de la resta de l'Estat, amb un major pes del PIB industrial, menor taxa d'atur, menor percentatge de el sector públic en l'ocupació, major despesa en R + D + I i major pes de la FP dual, però menys inversions en infraestructures per part de l'Estat.