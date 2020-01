Membres de Govern central seran presents a les exhumacions de víctimes del franquisme

El vicepresident segon de Govern central, Pablo Iglesias, ha garantit aquest dimarts que hi haurà membres de l'Executiu en algunes de les exhumacions de les víctimes de franquisme que romanen en fosses comunes que es duguin a terme dins el programa que va a implementar el Govern central.









Així ho ha assegurat el líder de Podem en què ha estat el seu primer acte com a vicepresident: un homenatge a les víctimes de l'anomenada 'Setmana negra de Madrid' de gener de 1977, en què van ser assassinats per grups de la ultradreta un estudiant i cinc advocats laboralistes del carrer Atocha i una altra estudiant va morir en una manifestació a l'ésser colpejada per un pot de fum llançat per la policia.





"És un honor prendre la paraula en un acte com aquest. Quan em van enviar la convocatòria vaig dir que m'encantaria que la meva primera participació en un acte com a vicepresident fora amb l'associació de represaliats del franquisme, i en un lloc com el Teatre delBarri. és una cosa enormement emocionant ", ha afirmat en prendre la paraula, fent també referència a el lloc que va veure néixer a Podem fa just sis anys.





En la seva intervenció, Iglesias ha recordat les mesures en matèria de memòria històrica que Unides Podem i PSOE van incloure en el seu acord programàtic de Govern i que, per tant, l'Executiu posarà en marxa, com per exemple, la declaració de 31 de octubre com a dia de record per a totes les víctimes del franquisme, i el dia 8 de maig com el dia de reconeixement a les víctimes de l'exili.





A continuació, ha apuntat que també implementaran un programa d'exhumacions de les víctimes de franquisme que continuen en fosses comunes, amb presència de membres de l'Executiu en algunes d'elles, segons ha garantit aquest dimarts, i ha recordat el seu compromís de retirar la simbologia franquista dels llocs públics i de prohibir l'exaltació i enaltiment del franquisme en llocs d'accés públic.





També ha reafirmat que estudiaran totes les vies legals per retirar les condecoracions i prestacions associades, concedides a persones que van protagonitzar actes criminals no jutjats durant el franquisme, o que auditaran els béns espoliats pel franquisme per tornar-los als seus legítims titulars, com la recuperació immediata del Pazo de Meirás per al patrimoni públic.





Segons Iglesias, la història de les víctimes homenatjades aquest dimarts "no és la suma d'històries familiars de desgràcies, sinó la història política d'Espanya". "És la història dels pares i mares de la nostra democràcia", ha sentenciat.





"Per desgràcies, moltes vegades s'ha identificat la paternitat de la nostra democràcia amb algunes reunions molt importants, i no els nego la importància, però la democràcia espanyola està en deute amb els herois i heroïnes anònimes que es van jugar la vida, i molts la van perdre , i es van jugar la llibertat, i molts van acabar a la presó, per defensar la justícia i la democràcia", ha reivindicat.





En resum, Iglesias ha afirmat que "ells i elles són les mares i els pares oblidats de la nostra democràcia" i ha recalcat que el nou Govern "té l'obligació de donar-los el reconeixement que mereixen". "És un honor expressar el compromís amb la memòria democràtica de el Govern d'Espanya", ha manifestat.