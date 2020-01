L'Eurocambra demana a Espanya que decideixi com rescabalar els afectats d'Afinsa i Fórum Filatélico

La comissió de Peticions del Parlament Europeu ha acordat aquest dimarts enviar una carta a les autoritats espanyoles pertinents per convidar-les a explorar com es podria rescabalar els milers d'afectats per l'estafa piramidal d'Afinsa i Fórum Filatélico.









Així ho ha proposat la presidenta de la comissió europarlamentària, l'eurodiputada de l'PP Dolors Montserrat, i han acceptat els diferents grups polítics presents en el debat.





Montserrat, en concret, ha proposat mantenir oberta la petició i "enviar una carta a les autoritats espanyoles perquè reflexionin" sobre "com es pot rescabalar aquest gran mal que han patit ciutadans espanyols, portuguesos i francesos".





Abans, un representant de l'associació Anvifa ha denunciat que els afectats per aquesta estafa piramidal se senten "totalment desprotegits" i ha carregat contra l'Estat per no haver aplicat la legislació espanyola i europea, causant un "greu dany patrimonial" als consumidors.





La Comissió Europea, per la seva banda, ha assenyalat que les activitats d'Afinsa i Fórum Filatélico no estaven incloses en la normativa comunitària sobre serveis financers que s'aplicava en el moment dels fets, de manera que no preveu adoptar mesures addicionals.





Els únics eurodiputats espanyols que han pres la paraula en el debat han estat Rosa Estaràs, de PP, per advocar per "fer pressió" a les autoritats espanyoles perquè els afectats siguin rescabalats, i Jordi Cañas, de Ciutadans, per subratllar que l'Estat ha de "assumir les conseqüències" de no haver actuat adequadament per protegir-los.