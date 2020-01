Descartat el marit de la ministra Ribera per presidir la CNMC

Pedro Sánchez segueix a la recerca d'un nou president per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Encara que al principi es va pensar en Mariano Bacigalupo per substituir el sortint José María Marín Quemada, el seu matrimoni amb la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha acabat propiciant la seva descart.





MÉS INFORMACIÓ El nomenament del marit de Teresa Ribera com a president de la CNMC bordeja el conflicte d'interessos





Van ser moltes les veus externes i internes al que van alertar del possible conflicte d'interessos que es produiria si en la presidència de l'organisme es trobés la parella d'un membre de Consell de Ministres. Així mateix, després del polèmic nomenament de Dolores Delgado, exministra de Justícia, com a nova fiscal general de l'Estat, han motivat finalment la caiguda de la candidatura de Bacigalupo. Per si això fos poc, la presència de la parella Iglesias-Montero en el Consell de Ministres ja ha provocat crítiques des que es va conèixer que tots dos rebrien una cartera ministerial.





Segons l'article 11 de la llei 3/2015, "s'entén que un alt càrrec està sotmès a conflicte d'interessos quan la decisió que vagi a adoptar pugui afectar els seus interessos personals". I afegeix: "Són interessos personals als familiars, incloent-hi els del seu cònjuge". De moment, a la Moncloa busquen un altre nom.