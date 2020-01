Els metges catalans són els que més es traslladen a treballar a l'estranger

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha expedit un total de 4.100 certificats d'idoneïtat a metges per sortir a l'estranger, una xifra que suposa un creixement d'un 18,7 per cent respecte a les dades de 2018, quan es van expedir 3.452.





El certificat d'idoneïtat professional és un dels documents necessaris per a col·legiar com a metge a països comunitaris i extracomunitaris.





Aquest certificat l'expedeix el CGCOM basant-se en les dades facilitades pels Col·legis de Metges de la província on estigui col·legiat i té una validesa de tres mesos.





En aquest sentit, les dades mostren un augment en la demanda de certificats d'idoneïtat, que el 2011 van ser de 1.380; el 2012, 2.405; el 2013, 3.279, el 2014, 3.300; el 2015, 2.917; el 2016, 3.402; el 2017, 3.282; el 2018, 3.452 i 4.100 aquest any. Per tant, en els nou últims anys, s'han sol·licitat al voltant de 27.500 certificats d'idoneïtat per part de metges espanyols.





Un any més, la gran majoria de certificats d'idoneïtat s'han sol·licitat per sortir a treballar fora d'Espanya (64,85%), tot i que també s'han demanat per a estudis (4,37%), cooperació (10,82 %) i altres / homologació (19,96%). De tots ells, el 50,87 per cent han estat sol·licitats per dones i el 49,13 per cent per homes.





Els 4.100 certificats emesos han estat sol·licitats per 2.500 metges, dels quals 2.067 estaven donats d'alta col·legial a Espanya en els respectius col·legis i només 433 estaven en situació de baixa de la col·legiació.





CATALUNYA, CA AMB MÉS CERTIFICATS EXPEDITS





Aquest any Catalunya s'ha mantingut com la comunitat autònoma líder en certificats expedits amb 591.





La comunitat catalana se situa per davant de la Comunitat de Madrid que segueix en la segona posició amb 570. La tercera i quarta posició es manté inalterable amb Andalusia i la Comunitat Valenciana que acumulen 285 i 217 certificats, respectivament.





Pel que fa a les destinacions preferides per treballar a l'estranger, els dos primers llocs no experimenten canvis, sent Regne Unit (669) i França (624) els més sol·licitats.





Ara bé, Irlanda (312) supera Itàlia (185), convertint-se en el tercera i quarta destinacions sol·licitades, mentre que el cinquè lloc és per a Alemanya (184). Fora d'Europa, les destinacions escollides són Emirats Àrabs (108), Canadà (71) i Estats Units (59).





Finalment, per especialitats, les dades recollides el 2019 pel Departament d'Internacional de Consell General de Col·legis Oficials de Metges han posat de manifest que els metges de família (313), els anestesiòlegs (123) i els pediatres (95), són els especialistes que més demanden el certificat.