Treballadors de la gran indústria es manifesten per exigir l'aprovació d'un nou estatut

Treballadors de les principals plantes industrials del país es manifestaran aquest dimecres a Madrid per exigir l'aprovació de mesures que garanteixin el futur de sector, entre elles un Pacte Estatal per la Indústria i el promès estatut electrointensivo.





La protesta, que passarà per les seus dels ministeris de Transició Ecològica i d'Indústria, Comerç i Turisme, arribarà a al Congrés dels Diputats, on hi ha prevista una concentració a partir de les 13.15 hores.





Allà, segons han informat UGT FICA i FI-USO, els representants de les organitzacions sindicals de sector tenen previst celebrar reunions amb els grups parlamentaris "per demanar el seu suport per salvar la indústria" i lliurar-los un manifest conjunt "en defensa dels llocs de treball de la indústria electrointensiva".





Un participant en la manifestació dels treballadors de la multinacional Alcoa a La Corunya, Galícia, amb una bengala a la mà





Segons ha assenyalat CC.OO. d'Indústria, a la capital de país està previst que arribin 15 autobusos amb unes 1.000 persones. Aquest mateix dilluns, el comitè d'empresa de la factoria d'Alcoa a San Cibrao (Lugo) va anunciar que noliejaria aquesta pròxima matinada quatre o cinc autobusos que esperen arribar a primera hora del matí a Madrid.





PENDENTS DE L'ESTATUT ELECTROINTENSIVO





La reivindicació més immediata dels sindicats industrials és l'aprovació de l'anunciat estatut per a la indústria electrointensiva amb mesures per abaratir el preu de l'electricitat a aquestes plantes, grans consumidores d'electricitat, i promès des de l'aprovació d'un decret llei amb mesures de suport fa ja més d'un any.





No obstant això, el Govern de Pedro Sánchez no va aprovar aquesta regulació abans de quedar-se en funcions i, des d'aleshores, ha assegurat que aprovaria aquesta norma en allò que formés Govern. Celebrats tres consells de ministres, l'estatut segueix sense aprovar-se, a l'espera d'uns informes preceptius per a concloure la seva tramitació.





"Ells diran, a veure què hem d'esperar. Hi haurà a algun que se li està caient la cara de vergonya perquè porten amb l'estatut al calaix bastant temps i ara resulta que no ho treuen", ha criticat aquest dimarts el president del comitè d'empresa d'Alcoa a San Cibrao, José Antonio Zan.





RETALLADA A LA INTERRUMPIBILITAT





A tot això se suma la retallada en un dels mecanismes adoptats pels diferents governs en els darrers anys per compensar els costos energètics d'aquestes indústries, la subhasta d'interrumpibilitat, que preveu aturades de consum en moments de tensió en el sistema a canvi de una remuneració.





Per als propers sis mesos de l'any que ve, la bonificació prevista en l'última subhasta no arriba als cinc milions d'euros, quan el 2019 van arribar als 196 milions, el 2018 es van adjudicar 316 milions i el 2017 uns 525 milions d'euros. "Una autèntica salvatjada", segons el parer dels sindicats, que esperen canvis en les condicions o mesures compensatòries addicionals.