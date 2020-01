El PP rebutjarà l'"indult encobert" a Junqueras via reforma del Codi Penal

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha advertit aquest dimecres 22 de gener que la seva formació rebutjarà al Parlament l'"indult encobert" que el president de Govern central, Pedro Sánchez, vol dur a terme amb la reforma dels delictes de rebel·lió i de sedició per treure els presos del 'procés' de presó.



Segons la versió del líder popular, Sánchez vol canviar el Codi Penal per treure de la presó "als seus socis condemnats per sedició", en referència al líder d'ERC, Oriol Junqueras, i a la resta de condemnats per sedició, que d'aquesta manera es podrien beneficiar d'una rebaixa de les seves condemnes.



La portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, va confirmar el 21 de gener la voluntat de el president de promoure al Congrés dels Diputats un "debat obert, previ contacte amb els grups parlamentaris" sobre la reforma del Codi Penal que inclogui la "tipificació dels delictes vistos pel que fa als comportaments produïts a Catalunya", en referència a la rebel·lió i la sedició.



"És un indult encobert per pagar els seus vots a la investidura", ha denunciat Casado en un missatge publicat en xarxes socials sobre l'abstenció d'ERC que va possibilitar que tirés endavant la investidura de Pedro Sánchez.



Encara que des de l'Executiu no està decidit si la proposta de reforma del Codi Penal partiria de Govern d'Espanya amb la presentació d'un projecte de llei o del Grup Socialista amb una proposició de llei, el PP ja ha avançat el seu rebuig a aquesta modificació.



"Una cessió intolerable que rebutjarem al Parlament, com l'amnistia que exigeixen els independentistes", ha assenyalat Casado al respecte.



Si el PSOE aspira a reformar el Codi Penal amb el suport de PNB i de partits independentistes difícilment la revisió podria anar encaminada a endurir aquest tipus de delictes.



Des del Govern central s'avança que es allargarà la mà al PP per intentar sumar a l'acord respecte de la reforma del Codi Penal perquè es tracta d'una revisió de tal calat que seria bo que comptés amb el consens d'un partit de govern com el PP per garantir el manteniment en el temps d'aquesta reforma.





Des del PP, el seu portaveu al Senat, Javier Maroto, ha denunciat que aquesta mesura no és més que "un" indult ocult "per part de Sánchez, que és" el mateix que entrar per la porta de darrere "en deixar-los una pena menor que els permeti als polítics independentistes empresonats "estar als carrers a la volta de la cantonada". "És un indult encobert i em sembla alarmant perquè va en la línia que deia Rufián en el debat d'investidura", ha insistit.



"Perquè ho entengui tothom, és un a veure com traiem Junqueras i als altres com més aviat millor de la presó que és el que demanava Rufián en el debat d'investidura. Perquè reduir les penes del Codi Penal afavoreix els polítics acusats de rebel·lió", ha destacat Maroto, qui ha puntualitzat que Sánchez està fent" exactament el que li demanen "els independentistes que passa per la seva reunió amb Torra i la rebaixa de les penes en el Codi Penal.





AJUSTAR EL CODI PENAL A LA REALITAT





El Govern centralestà determinat a promoure una revisió dels delictes de rebel·lió i de sedició per tal d'adaptar-les a la realitat actual, tot i que encara no ha definit l'abast d'aquesta reforma, que afrontarà en qualsevol cas amb el desig de concitar un ampli consens al Parlament.





En qualsevol cas, la portaveu de Govern español ha recordat que la reforma del Codi Penal no se suscita exclusivament per la conveniència d'actualitzar els delictes de rebel·lió i de sedició pels quals s'ha jutjat als líders del 'procés', sinó també per la necessitat de revisar els delictes sexuals amb la idea d'introduir el consentiment exprés en les relacions.





En definitiva, la fi que busca el Govern d'Espanya és que el Codi Penal "reculli de forma inequívoca aquelles figures penals en funció de la realitat" actual i "aclareixi determinats comportaments delictius". "Anem amb un plantejament obert", ha assenyalat.