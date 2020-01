L'OMS es reuneix amb el comitè d'emergència per avaluar el coronavirus de Wuhan

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) es reuneix aquest 22 de gener a Suïssa amb el seu comitè d'emergència per avaluar si el brot del coronavirus a la Xina és una emergència de salut pública internacional.





La reunió, convocada pel Director General de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, es va programar després d'un augment significatiu -a més de 444 casos, incloent-hi 17 morts- de casos d'infecció respiratòria, anomenada pneumònia viral, causada per un nou coronavirus detectat a la ciutat xinesa de Wuhan.





Entre els casos confirmats, 399 pacients estan rebent tractament en hospitals, dels quals 71 es troben en estat greu i 24 en estat crític, ha avançat Yang Yunyan, sotsgovernador de la província, en una conferència de premsa local. A més, un total de 2.556 contactes pròxims han estat posats baix observació mèdica, amb 863 persones donades d'alta.





El govern provincial de Hubei ha activat una resposta d'emergència de salut pública de nivell II, la segona més alta del país. També s'ha establert una seu encapçalada per l'alcalde Zhou Xianwang en la capital provincial de Wuhan per al control i el tractament de la pneumònia.





El mateix coronavirus va ser detectat a les ciutats xineses de Beijing i Shenzhen, a tres persones que havien estat recentment a Wuhan, però també hi ha quatre casos reportats a Tailàndia, Japó i Corea de Sud i, mentrestant, un confirmat a Macau. La pacient, una dona, també va passar per la ciutat de Wuhan.





L'ansietat al voltant de la malaltia va augmentar després que un especialista del govern xinès, Zhong Nanshan, anunciés que el nou coronavirus és transmissible entre humans.





El virus va ser detectat per primera vegada el desembre de 2019 a Wuhan, una ciutat del centre de la Xina que és també un important centre de transport nacional i internacional.





El brot es produeix en un moment en què milions de xinesos viatgen amb motiu de l'Any Nou Lunar, la principal celebració de les famílies xineses, equivalent al Nadal en els països occidentals. Segons el Ministeri de Transport xinès, s'espera que la Xina registri un total de tres mil milions de viatges interns en els pròxims 40 dies.





Aquesta setmana s'han diagnosticat nous casos a Pequín, Xangai i Shenzhen, que limita amb Hong Kong. Tots aquests pacients van visitar Wuhan recentment.





Els casos van alimentar els temors sobre una possible epidèmia, similar a la pneumònia atípica o a la síndrome respiratòria aguda severa (SARS), que entre 2002 i 2003 va matar 650 persones a la Xina continental i Hong Kong.





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que "la font primària més probable" de transmissió és animal, i els primers casos apareixen en persones que van entrar en contacte amb un mercat de peix a la ciutat xinesa de Wuhan.





Quinze treballadors de l'hospital també van donar positiu en les proves de virus, va anunciar la Comissió de Salut Municipal de Wuhan.





MACAU REGISTRA EL PRIMER CAS





Les autoritats de Macau van anunciar que el primer cas de virus detectat a la Xina ha estat identificat en el territori. En una conferència de premsa, les autoritats van anunciar una sèrie de mesures per reforçar la prevenció i el control per combatre la transmissió d'aquest nou coronavirus -com el mesurament de la temperatura- en els casinos, a les fronteres, en els espais i serveis públics, així com durant els grans esdeveniments, en un moment en què Macau atrau milers de persones durant l'Any Nou Lunar.





El cas detectat es refereix a una empresària de 52 anys de la ciutat xinesa de Wuhan, on es va detectar el coronavirus, que va arribar a Macau el dia 19 i va ser sotmesa a dues proves que van confirmar la malaltia. Actualment a aïllament, es considera una pacient d'alt risc. La dona infectada està rebent tractament al centre hospitalari Count of St.





Les autoritats van subratllar que no hi ha cap brot en la comunitat i han recalcat que les visites diàries als hospitals es reduiran de dos períodes a només un. També s'estan netejant els espais públics, les caixes de parades d'autobús i taxi, i els mercats municipals.





RECOMANACIONS DE LA XINA





Donat el nombre de casos ja registrats, la Comissió Nacional de Salut de la Xina ha demanat aquest dijous a la població que evités les aglomeracions i les reunions en espais públics.





"Ja hi ha casos de transmissió i infecció entre éssers humans i funcionaris de salut infectats", va dir Li Bin, sotsdirector de la Comissió Nacional de Salut, en una conferència de premsa. "L'evidència mostra que la malaltia s'ha transmès a través del sistema respiratori i hi ha la possibilitat d'una mutació del virus", va dir.





COREA DEL NORD PROHIBEIX L'ENTRADA DE TURISTES ESTRANGERS





Les agències de viatges que organitzen viatges a Corea del Nord han avançat que el país ha prohibit l'entrada de turistes estrangers a causa del brot. La majoria dels turistes a Corea del Nord vénen de la Xina. El 2003, durant el brot de pneumònia atípica, Corea del Nord també va tancar les seves fronteres.





Diversos països amb connexions aèries directes o indirectes amb Wuhan estan duent a terme controls sistemàtics dels passatgers de vols procedents de zones considerades de risc.





UN CAS ALS EUA





Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA va anunciar el 21 de gener la detecció del primer cas de pneumònia de Wuhan al país, concretament a l'estat de Washington.





El pacient nord-americà està aïllat en el Providence Regional Medical Center a Everett, Estat de Washington. És un resident de l'comtat de Snohomish, assenyala la 'CNN' , citant a l'agència oficial.





L'home va viatjar de Wuhan a Washington, però va dir que no va estar en els mercats d'animals de la ciutat xinesa on molts dels pacients estaven infectats.





Els empleats estan compilant una llista de persones amb les que el pacient ha tingut contacte des que va tornar als Estats Units. El pacient no ha estat identificat pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA.