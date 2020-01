Mor Terry Jones, membre dels Monty Python, als 77 anys

L'actor i còmic Terry Jones, membre dels llegendaris Monty Python, ha mort als 77 anys, segons ha confirmat la seva família en un comunicat. A més de la seva tasca davant les càmeres, Jones va ser el director dels dos grans èxits de la companyia: Els cavallers de la taula quadrada (1974) i La vida de Brian (1979).





"Estem profundament tristos d'haver d'anunciar la mort de l'estimat espòs i pare, Terry Jones", afirma el comunicat publicat per la BBC que assenyala que l'actor va morir en la nit del 21 de gener de 2020 l'edat de 77 anys "acompanyat de la seva esposa Anna Soderstrom després d'"una llarga batalla i extremadament valenta, però que sempre va afrontar amb bon humor", contra "una rara forma de demència".





"En els últims dies, la seva esposa, fills, tota la seva gran família i molts amics propers han estat acompanyant a Terry a casa del nord de Londres", relata el comunicat que destaca que amb la seva mort se'n va "un home amable, divertit , càlid, creatiu i veritablement afectuós ". Un artista, assenyala la seva família, "la intransigent individualitat del qual, intel·lecte implacable i humor extraordinari ha donat plaer a incomptables milions de persones durant sis dècades".





"El seu treball amb Monty Python, els seus llibres, pel·lícules, programes de televisió, poemes i altres treballs viuran per sempre, un llegat apropiat per a un veritable 'Polymath'", conclou.









Nascut al nord de Gal·les l'1 de febrer de 1942, Jones estudi a la Universitat d'Oxford on, al costat del seu amic, col·laborador habitual i també futur membre dels Monty Python Michael Palin, va començar a donar els seus primers passos en el món de la comèdia.





A la fi dels seixanta s'unirien a John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle i el també mort Graham Chapman per crear una agrupació creativa que marcaria la història de la comèdia. De la seva aliança va néixer Flying Circus de Monty Python, un espai que es va emetre a la BBC durant quatre temporades entre 1969 i 1974. Algunes de les actuacions més famoses de Jones en la sèrie van ser la seva interpretació d'un inepte cardenal de la Inquisició, com llepafils cambrer francès o com a pianista nu.





Després del seu periple televisiu, els Monty Python es van llançar a la conquesta de la gran pantalla. Jones va codirigir amb Gilliam la primera pel·lícula de la la companyia, 'Els cavallers de la taula quadrada i els seus bojos seguidors' (1975), una paròdia de la història del Rei Artús i els seus cavallers.





Va assumir en exclusiva la responsabilitat de direcció a 'La vida de Brian' (1979) i El sentit de la vida (1983), les altres dues pel·lícules més reeixides dels Python. Fora de la companyia, Jones seguiria dirigint, dirigint comèdies com 'Serveis personals' (1987), 'Erik el víking' (1989) i 'Vent en els salzes' (1996) i també alguns capítols de sèries com 'El jove Indiana Jones' o 'Ripping Yarns', que va crear juntament Palin.





A més, en aquests anys es va convertir en un prolífic autor de llibres infantil. Entre 1981 i 2002, va publicar 20 novel·les de ficció, incloent 'Contes de fades' o la saga d''Erik el Víking'. Jones també va escriure el primer esborrany del guió inicial de Dins el laberint (1986), l'aventura de fantasia protagonitzada per David Bowie dirigida per Jim Henson. I, tot i que el guió va passar per diverses reescriptures, va ser acreditat com a únic responsable del llibret del film.





Jones també va ser un destacat erudit en història antiga i medieval i va escriure diversos llibres de no ficció sobre diferents períodes. Una passió que va portar també a la pantalla en diversos programes de televisió en els quals oferia una visió alternativa de la història. Va ser nominat a l'Emmy el 2004 per Medieval Lives, un espai en el qual esgrimia que l'Edat Mitjana va ser una era molt més sofisticada del que comunament es creu.





Els seus treballs més recents van ser la pel·lícula de 2012 Autobiografia d'un mentider: la història no explicada dels Monty Python, que va ser codirigida pel seu fill Bill i la comèdia de ciència ficció Absolutament tot (2015) en què va comptar amb les veus originals dels membres de Monty Python i que va suposar a més l'última interpretació de Robin Williams.





Jones es va reunir amb els seus companys per última vegada a l'escenari el 2014 per un últim show dels Monty Python a l'estadi O2 de Londres. Al setembre de 2016 li va ser diagnosticada una estranya modalitat de demència anomenada afàsia progressiva primària.