La intendent Laplana defensa que no va tenir autoritat el 20-S per evitar el setge a Hisenda

La intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana ha defensat aquest dimecres que el seu paper durant la concentració massiva davant les portes de la Conselleria d'Economia de la Generalitat el 20 de setembre de 2017 era de "interlocució" amb els representants de la Guàrdia Civil que estaven duent a terme el registre de les dependències i que no tenia cap capacitat de "mobilitzar els recursos d'ordre públic". Així mateix, ha destacat que tan sols va parlar amb l'expresident de l'Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez quan els seus superiors li ho van ordenar.





"Jo era un element d'informació qualificada amb rang per poder interlocutar amb la Guàrdia Civil però no era la responsable de l'operatiu d'aquell dia", ha explicat Laplana, a preguntes el fiscal Pedro Rubira en el judici que celebra l'Audiència Nacional pel procés independentista. La intendent s'enfronta a quatre anys de presó per un delicte de sedició en relació als esdeveniments del 20-S.





Laplana ha començat a declarar just després del més gran dels Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, que ha estat interrogat durant unes deu hores, concentrades en les tres primeres jornades de la vista oral. La intendent ha començat explicant que el 2017 va patir "una crisi aguda" per vertigen i que malgrat que li van prescriure uns dies de repòs, el 20 de setembre va rebre la trucada d'un superior per comunicar-li que hauria acostar-se fins la Conselleria amb motiu del registre judicial, ja que no podia anar ningú més.









Així, ha precisat que la seva "missió" era "transmetre als meus superiors tot el que jo estava veient en aquell moment, a fer la interlocució amb representants de la Guàrdia Civil, així com passar totes les peticions que aquests realitzessin. Però no tenia capacitat de mobilitzar els recursos d'ordre públic".





TRANSMISSIÓ DE PETICIONS





En aquest sentit, ha explicat que totes les peticions que l'Institut Armat li feia sobre la possibilitat de fer un perímetre de seguretat de l'edifici, fins i tot dels vehicles logotipats que es trobaven a la calçada, van ser traslladades al subcap de la Brigada Mòbil d'Ordre públic (Brimo), que es trobava als voltants.





Segons ha indicat, des de la Brimo es va rebutjar aquesta sol·licitud perquè no era aconsellable realitzar aquesta actuació perquè els concentrats mantenien una actitud reivindicativa i això podia "generar desordres públics que llavors no s'estaven produint i no eren desitjats".





Laplana ha estat responent al fiscal i de la seva lletrada --la resta de defenses no han fet cap pregunta-- gairebé dues hores i ha lamentat portar "dos anys i mig" vivint "el dia de la marmota". "M'he ficat al llit el 20 de setembre i m'he tornat a aixecar el 20 de setembre", ha dit.





Part de l'interrogatori del fiscal, com el de la seva advocada, Olga Tubau, s'ha centrat en els contactes que va mantenir amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, condemnat a nou anys de presó per sedició pel 'procés' independentista. Laplana ha ressaltat que en les "tres" ocasions que va conversar amb ell va ser per ordre dels seus superiors.





"No coneixia el senyor Sànchez de res. No ho havia vist mai excepte en la premsa", ha afirmat. Ha subratllat que Trapero la va cridar al migdia per informar-li que el llavors líder de l'ANC s'havia ofert per "col·laborar" i fer un passadís de voluntaris per a facilitar el desplegament d'un cordó policial que permetés l'entrada i sortida dels detinguts i de la comitiva judicial.





SÀNCHEZ "NO ÉS NINGÚ PER EXIGIR" A LA POLICIA





Laplana ha volgut aclarir qualsevol dubte que Sànchez tingués alguna "autoritat" en l'actuació de la policia autonòmica i ha emfatitzat --de la mateixa manera que va fer Trapero durant la seva declaració-- que l'expresident de l'associació només tenia l'atribució de "col·laborar" . "Podia dir missa, no és ningú per exigir ni ficar-se en les decisions i ordres de la policia. Jo tenia molt clar per a què era. El que no anava a fer era entrar en una discussió", ha agregat.





La intendent ha recordat que abans d'aquesta crida de Trapero, un superior seu li havia demanat convocar una reunió amb els responsables de la Guàrdia Civil en el registre, el sotsinspector de la Brimo i amb Sànchez per intentar trobar una forma de moure els cotxes logotipats, un cop van ser informats que en el seu interior hi havia armes llargues i efectes personals dels agents.





Laplana ha destacat que l'expresident de l'associació va informar per telèfon que no es trobava a la zona de la Conselleria, per la qual cosa va manar en representació a Xavier Vidal, que va assegurar que no seria tan fàcil fer dit passadís de voluntaris perquè ell tenia " influència "en els membres de l'associació, però no en la resta de concentrats.





La tercera vegada que va contactar amb Sànchez, ha apuntat l'acusada, va ser a la tarda quan el comissari Joan Carles Molinero li va demanar que contactés amb ell per realitzar un altre passadís de voluntaris per reforçar el cordó policial, que permetria la sortida de la comissió judicial protegida per escortes.





A causa que els agents que estaven fent el registre no concretaven quant s'allargaria la diligència perquè estaven tenint problemes informàtics amb el bolcat de documents, Sànchez va confessar a Laplana que no podia mantenir "de manera indefinida" un passadís de membres de la seva associació, per el que li va demanar que l'avisés amb mitja hora d'antelació.





Si bé, més tard, Laplana va tenir un 'topada' amb Sànchez a la pròpia Conselleria perquè, segons ha relatat, aquest s'havia enfadat a el veure que cap a les nou del vespre, els Mossos havien intentat fer dit cordó policial. "Li vaig dir que no li donaria explicacions sobre actuacions policials", ha apuntat.





"MAI" S'HA REUNIT PER PARLAR DE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA





Laplana ha volgut finalitzar la seva compareixença en aquest judici assegurant que "mai" s'ha reunit amb ningú de la Generalitat, l'ANC o Òmnium Cultural ni amb el major Trapero per parlar de la creació d'un Estat català independent.





També ha volgut deixar clar que la seva intenció el 20 de setembre mai va ser impedir o dificultar el registre i que sempre va intentar que la diligència es desenvolupés amb "la major normalitat, donant curs a totes les peticions" que li formulava la Guàrdia Civil. "El que jo hauria volgut és que les haguéssim atès més fàcilment. Tot hauria sortit millor i sento que no poguéssim arribar a temps", ha assenyalat.





El tribunal presidit per la magistrada Concepció Espejel ha permès a aquesta acusada que es absent del judici fins a l'últim dia, quan podrà exercir, si ho estima oportú, el seu dret al torn de l'última paraula a causa de l'"estrès posttraumàtics" diagnosticats i que va al·legar seva defensa.