El consell directiu i el ple de la Taula del Turisme, reunits aquest dimarts a Madrid, han triat com a nou president a l'empresari hoteler Juan Molas, en substitució d'Abel Matutes.





Matutes, que es va convertir en president de la Taula del Turisme el 2010, ha estat al capdavant de l'associació durant cinc anys consecutius. Per la seva banda, Molas, que fins ara ocupava una de les vicepresidències, ha estat president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat) durant 12 anys, fins a 2019, quan va decidir no tornar a presentés com a candidat i va ser rellevat per Jorge Marichal.





Juan Molas, nou president de la Taula del Turisme





En l'actualitat, Molas exerceix diversos càrrecs vinculats amb el sector turístic. És president de l'Institut Tecnològic Hoteler (ITH), membre de Consell Assessor de Turespaña i, de forma privada, d'altres consells d'administració de diverses empreses turístic-hoteleres.





Molas, que va començar a ser director d'hotel als 22 anys, també ha estat director comercial de la Unió d'Hotels Independents entre 1975 i 1985 i conseller delegat de la cadena H10 Hotels entre 1987 i 2002. Així mateix, ha rebut reconeixements al llarg de la seva carrera com la Medalla de Turisme de Catalunya l'any 2000 i la Medalla al Mèrit Turístic de el Govern d'Espanya en 2011.