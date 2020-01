Mor el periodista apunyalat al centre de Barcelona

El periodista i treballador de l'Ajuntament de Barcelona David Caminada, ferit crític dilluns d'una punyalada a prop de la plaça Sant Jaume, ha mort aquest dimecres com a conseqüència de les greus ferides sofertes, segons han confirmat des del consistori i la família.





Caminada es trobava ingressat a l'UCI de l'Hospital Clínic de Barcelona, on havia estat operat d'una ganivetada al cor.

Els fets van tenir lloc dilluns cap a les 16 hores quan un home d'origen suec i de 29 anys el va atacar a la sortida de la feina. La Guàrdia Urbana va arrestar-lo a la plaça Sant Jaume, on hi ha la seu de l'Ajuntament i de la Generalitat.





Els Mossos investiguen si aquest succés està relacionat amb la mort de dues persones més al districte de Ciutat Vella.





David Caminada treballava al departament de Comunicació de l'Ajuntament, era professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i havia treballat al diari 'Avui' com a cap d'Opinió i sotscap d'Internacional.





FETS





A les 15.00 hores de dilluns hi va haver un incendi en un carrer de Ciutat Vella i, després que els Bombers de Barcelona apaguessin les flames, es va trobar el cadàver d'un home.





A les 16.00 hores, en un altre carrer de mateix districte, els Mossos van ser alertats que una dona d'edat avançada s'havia precipitat des d'un pis i havia caigut al vestíbul d'una finca.





Uns minuts més tard, la Guàrdia Urbana va arrestar el sospitós de l'apunyalament i un robatori violent, i presumptament implicat en les anteriors morts.





L'AJUNTAMENT LAMENTA LA DEFUNCIÓ





Són diverses les veus que, des de l'Ajuntament, s'han sumat a les mostres de dolor per la mort de David Caminada.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha considerat que la defunció és "cruel, injusta i arbitrària". En missatges en Twitter, ha assegurat que no hi ha consol possible davant aquests fets: "Els pitjors pronòstics s'han complert i el nostre company David no ha sobreviscut a la brutal agressió soferta el dilluns".





"El David ens ha acompanyat els últims anys en l'àrea de Comunicació de l'Ajuntament, on hem tingut la sort de comptar amb la seva professionalitat, saviesa i el seu caràcter amable. No l'oblidarem mai", ha assegurat.









El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que "no hi ha consol ni sentit" i ha mostrat el seu suport als familiars i amics de Caminada: "Ens teniu al vostre costat. Descansa en pau, David".





"No hi ha consol ni sentit. Només dolor i sentiment d'impotència. Només calor per als seus afins. Ens teniu al vostre costat. Descansa en pau, David", ha escrit Maragall.









El president de la Generalitat, Quim Torra, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, han traslladat el condol a la família i amics de David Caminada. "El meu condol i una forta abraçada a la família i amics", ha expressat el president català en una anotació en el seu compte de Twitter.





La delegada del Govern central a Catalunya ha traslladat el seu suport als familiars i amics de Caminada, i ho ha fet extensiu a l'Ajuntament de Barcelona i els seus companys als quals ha enviat "una forta abraçada".





"Les meves condolences a la família, als amics i als companys. Descansi en pau", ha publicat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la mateixa xarxa social.





La líder de Cs Inés Arrimadas també ha lamentat la mort de Caminada: "Lamento profundament la defunció del treballador de l'Ajuntament de Barcelona apunyalat el dilluns en ple carrer. El meu suport i afecte per als seus sers estimats en aquests durs moments. Espero que caigui tot el pes de la llei sobre el culpable".





Per part seva, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha lamentat la seva mort en un missatge en la mateixa xarxa social: "El nostre més sentit condol. DEP.".





LA UNIVERSITAT





La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha lamentat la mort del qui era professor associat de la Facultat de Comunicació, i ha mostrat el seu condol a la família i amics.





Un altre professor de la mateixa universitat, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha publicat: "Quanta tristesa... En la facultat de Comunicació de la UPF et trobarem a faltar, David".