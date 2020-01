Mor l'humorista i actor català Santi Sans

L'humorista i actor Santi Sans ha mort aquest dimecres 22 de gener als 86 anys, després de més de mig segle de carrera.





La capella ardent s'obrirà dijous al Tanatori de Les Corts barceloní.





L'artista català estava ingressat des de fa dies a l'Hospital de Mataró (Barcelona), on ha mort a mitjanit d'aquest dimecres.





Va néixer al juliol de 1933 al barri barceloní de Gràcia, on, de petit, ja va ser actor aficionat; i va debutar professionalment el 1956 amb un petit paper en l'obra 'Acabats de casar, no molestar', dirigida per Adolfo Marsillach al teatre Windsor de la ciutat.





També va actuar en teatres amb Fernando Fernán Gómez i Amparo Soler Leal, entre d'altres actors, i després va tenir papers en el cinema, on va compartir càmera amb Sara Montiel, per exemple.





Marsillach li va aconsellar especialitzar-se en l'humor: va actuar en teatres i sales de festa amb molt diversos espectacles, que es van posar en cartell en escenaris de l'Parallel i altres de Barcelona, com l'Apolo, el Victòria, l'Arnau i el Condal, al costat d'actors i vedettes, com Bárbara Rey, Tania Doris, Norma Duval i Lita Claver 'La Maña'.





A les sales de festa també va actuar en els anys 60 al costat de cantants com Julio Iglesias i Raphael, als que presentava i imitava, amenitzant els espectacles.





'UN, DOS, TRES' I 'Filiprim'





En els anys 70 va actuar en diversos espais de TVE Catalunya, sobretot humorista, i també en la primera etapa de l'concurs de 'Un, dos, tres', quan el presentava Kiko Ledgard.





En els anys 80 Sans es va fer molt popular a TV3, amb actuacions d'humor i imitacions en diversos programes, entre els quals destaquen 'Filiprim' i 'Tres i l'astròleg', a més d'actuar després en la sèrie dramàtica 'Laberint d' ombres '.





Aquesta actuació en una sèrie dramàtica el va portar poc després a actuar en l'escenari de al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a 'Solness, el constructor', d'Henrik Ibsen, l'any 2000, i també al Teatre Lliure amb 'L' hort dels cirerers ', el mateix any --per aquesta obra va ser nominat dels Premis Max com a actor secundario--.