El 93% dels espanyols vol penes més dures contra els okupes

Un 92,8 per cent dels espanyols creu necessari augmentar les penes contra els okupes, segons es reflecteixen les dades que l'Institut Sondea ha recaptat per a Securitas Direct.













En mateix sondeig recull que un 93% considera que s'hauria d'implementar una normativa que doni suport al desallotjament immediat per prevenir danys i altres problemes derivats de l'ocupació.





Davant d'aquesta situació, 7 de cada 10 enquestats consideren que la principal acció que durien a terme en cas d'ocupació seria trucar a la policia.





D'altra banda, 1 de cada 4 espanyols intentaria contractar una empresa que els fes fora per la força (25,25%), i en un percentatge similar hi ha els que intentarien fer-los fora per la força ells mateixos (25,05%). Només un 15% consideraria l'opció de negociar amb els okupes com a vàlida.





Pel que fa a la prevenció, el mètode més efectiu per evitar l'ocupació d'un habitatge és l'alarma connectada a una central receptora (31,74%), seguit de la vigilància privada (21,76%) i les portes blindades (19 , 91%).





Amb gran diferència i en quart lloc es troben les reixes (7,44%), els panys electròniques de portes (6,64%), les càmeres de vigilància (6,44%) i un gos que vigili la casa (6, 09%).