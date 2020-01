Buch: "No ens podem relaxar"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha avisat aquest dimecres que el temporal Gloria segueix actiu, i ha demanat mantenir una actitud de prudència i evitar riscos fins que acabi: "Encara tenim un episodi actiu, no ens podem relaxar".





"No ens podem deixar abatre pel cansament sinó que hem d'estar més actius", ha dit en roda de premsa després de presidir la reunió de comitè tècnic de seguiment.





Ha afirmat que el Govern està treballant activament des de totes les conselleries implicades, i ha mostrat el seu "agraïment i confiança en la professionalitat" dels cossos d'emergències.





El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha avisat que, tot i que "hi ha una aparent treva, hi haurà un segon punt àlgid" de temporal dijous, de què ha dit que esperen afectacions a la província de Girona.





Ha explicat que estan "avaluant en quins casos seria necessari fer evacuacions preventives" perquè, si es repeteix la intensitat del temporal, no es trobin amb situacions de risc.





El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que un segon front de pluges afecti Catalunya a partir de la tarda d'aquest dimecres i manté actius els avisos per acumulació i intensitat de pluja a més de per fort onatge, mentre que ha tancat els avisos per vent, ha explicat el cap de l'àrea de predicció, Santi Segalà.





EL 112 REP 12.000 TRUCADES





Buch ha explicat que, a més d'uns 500 efectius de Bombers de la Generalitat, treballen sobre el terreny uns 800 vehicles de Mossos d'Esquadra, amb la intervenció de la Brigada Mòbil (Brimo) a Girona, Malgrat de Mar i Tordera (Barcelona) , a més de les unitats subaquàtiques dels dos cossos i efectius d'Agents Rurals.





Ha detallat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet 64 assistències des de l'inici del temporal, amb dos pacients en estat greu, i que el telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 12.000 trucades durant el pas de la borrasca 'Glòria' .





El cap de la divisió operativa de Bombers de la Generalitat, José Luis López, ha explicat que el cos ha atès 6.700 serveis durant el temporal, amb alguns rescats de persones que havien quedat aïllades, a més de "moltes afectacions per restabliment de serveis" com instal·lacions elèctriques o per caiguda d'arbres a la via.