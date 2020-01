Greus afectacions en la circulació de trens pel Glòria

La circulació de trens entre el nord de la província de Barcelona i la de Girona ha quedat parcialment restablerta, ha explicat Adif en un comunicat aquest dimecres.





En la línia de la costa, els trens circulen en direcció nord amb normalitat fins a Vilassar de Mar (Barcelona), mentre que fins a Arenys de Mar (Barcelona) els trens circulen per una via.





Els trens continuen sense circular entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva (Girona), i Adif preveu que el tram reparat s'ampliï fins a Malgrat de Mar (Barcelona): en aquest tram treballen operaris per encarrilar una maquinària de via i netejar la via , que està sota una capa de sorra arrossegada pel fort onatge.





LÍNIES R2 I R3





La línia de Rodalies R2Nord funciona amb una sola via entre Granollers i Sant Celoni (Barcelona), i Adif ha explicat que els tècnics se centren en reparar despreniments i treure arbres caiguts.





La línia R3, que connecta Barcelona amb Vic (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) no funciona a partir de l'estació de la Garriga (Barcelona), i els tècnics, juntament amb els bombers, se centren en treure l'aigua embassada dins el túnel de Vic, i reparar despreniments en diversos punts de la línia.





DANYS EN INFRAESTRUCTURES





Adif ha detectat els danys més importants en la línia que uneix Barcelona amb Maçanet de la Selva passant per Mataró (Barcelona): l'aigua ha arrossegat el pont sobre el riu Tordera i hi ha hagut inundacions, acumulació de sorra i pedres a més d'afectacions a infraestructures de senyalització i comunicacions.





En la línia que uneix Barcelona amb Puigcerdà, les incidències més importants són inundacions a la zona de Vic, a més de despreniments de terres i caiguda de diversos arbres al llarg de tot el traçat.





També han caigut arbres i hi ha hagut despreniments i acumulació d'aigua a les vies de la línia que uneix Barcelona amb Portbou (Girona).