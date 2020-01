Griezmann salva el Barça davant l'Eivissa

El Barça ha guanyat aquest dimecres a l'UD Eivissa (1-2) a Can Misses per anar als vuitens de final de la Copa del Rei, en un triomf ajustat i sobre el rellotge gràcies a dos trets d'un Antoine Griezmann que va aparèixer poc però sent letal per remuntar el gol inicial dels locals, que van tenir ben a prop donar la campanada.





MÉS INFORMACIÓ Setién venç però no convenç en el seu primer triomf amb el Barça





Va ser millor l'Eivissa tot i perdre. El Barça passa ronda gràcies al doblet del gal, però la veritat és que va patir per imposar-se a un Eivissa que va fer una gran primera part i que va fregar una pròrroga en la que qualsevol cosa podria haver passat. Però Griezmann va marcar en els seus dos remats, dels pocs que va tenir el Barça, per ficar els blaugranes a vuitens.





Els de Pablo Alfaro, antic company de Quique Setién al Racing de Santander i amb passat fugaç com a blaugrana, van posar contra les cordes els culers. Els van deixar la pilota però el van anul·lar en tenir contres constants, plenes de perill. El Barça en va tenir prou amb dos golassos del 'Petit Príncep', a falta de Messi, que va evitar que el seu equip s'ofegués a Can Misses.





La UD Eivissa es va avançar aviat al marcador, al minut 9, amb un gol de certa fortuna en rebotar el tret de Javi Pérez a Pep Caballé i canviar de trajectòria per enganyar Neto, que a la vora del descans va treure una mà esquerra vital per evitar el segon dels locals, a tir potent de Rodado, després d'una rematada al pal de Raí.





A més, els eivissencs van veure com se'ls anul·lava un gol, en una decisió correcta en cometre falta Rodat sobre Clément Lenglet abans d'encarar i superar a Net. El porter brasiler del Barça segueix amb el seu 'gafe' i no pot, encara, deixar la seva porteria intacta en els partits que ha jugat.





L'encert de l'equip de les Pitiüses, amb un públic festiu que ho donava tot a Can Misses, es va sumar al mal partit del Barça per arribar amb aquest 1-0 a la mitja part. El Barça ni tan sols va disparar a porta en els primers 45 minuts, tot i tenir un onze inicial força reconeixible amb Antoine Griezmann com a cap de l'atac.





Quique Setién, en el seu segon partit en el càrrec, va optar per variar l'esquema i va disposar un 3-5-2 canviant a 4-4-2 en defensa. Nelson Semedo va ocupar el carril dret i es va encarregar d'anar dibuixant el sistema, amb Sergi Roberto com a fals central a la banda de Lenglet i amb el 'bètic' i cerca de Setién, Júnior Firpo, al lateral esquerre.





Una variació que no li va bé a un Barça que, perdut a la gespa artificial de l'ampliat estadi de l'UD Ibiza-Eivissa, no va saber moure rabent la pilota tot i disposar de Frenkie De Jong, Ivan Rakitic i Riqui Puig a la medul·lar, per el que no van arribar tot just pilotes a les bandes d'Ansu Fati i Semedo ni als dos davanters; Griezmann i Carles Pérez.





I és que les ocasions, encara que no la possessió de pilota, van ser per a un Eivissa que va donar per dolenta l'escarit avantatge a la mitja part, per aquest gol anul·lat i per aquesta doble ocasió en la que per dues vegades es van dur tots les mans al cap en veure com sortia indemne l'equip blaugrana, i més quan van veure que el van acabar pagant amb l'eliminació.





L'inici de la segona part va seguir amb el mateix guió, sense gir argumental algun. Ho va intentar Setién donant entrada a Jordi Alba, per un invisible Carles Pérez, i després amb Arthur, per un insípid aquesta vegada Riqui Pugi. Mentrestant, a Can Misses, al minut 65, es veien més onades a la grada que en el proper mar Mediterrani.





No va durar molt més l'alegria, fins al gol d'Antoine Griezmann en el minut 72, quatre minuts després que Ivan Rakitic posés a prova, per primera vegada en el duel, a Germán Parreño. Primer, va rematar de primeres una passada de Frenkie De Jong i, en el tant de triomf, va fer el mateix a assistència de Jordi Alba. Al minut 94, a dues del temps afegit, enfonsant a un Eivissa que ho va donar tot i va ser premiat amb una ovació tancada de la seva gent.