Sánchez sobrevola les zones més afectades a Catalunya

El president de Govern, Pedro Sánchez, visitarà aquest dijous les zones més afectades de Catalunya i Balears pel pas de la borrasca 'Glòria' per la Península, que ha deixat un temporal de fortes pluges, neu, fred, vent i onatge en gran part d'Espanya.





El cap de l'Executiu es dirigirà al matí a Catalunya, on visitarà la comarca del Maresme, a la província de Barcelona, i la zona de Delta de l'Ebre, on es parla de catàstrofe natural per les inundacions.









Sánchez es desplaçarà posteriorment a Balears, altres de les comunitats més afectades pel temporal.





Allà, sobrevolarà l'entorn de Cala Ratjada, a Capdepera (Mallorca) i, un cop a terra, saludarà els efectius implicats en el dispositiu d'emergències.





La borrasca 'Glòria' s'ha cobrat la vida de al menys 8 persones després del seu pas per l'est peninsular, mentre continua la recerca de diversos desapareguts.





A més, ha provocant multitud de desallotjaments, talls en desenes de carreteres i tancaments d'aeroports i col·legis per les nevades, la mala mar i les fortes ratxes de vent.