El Senat aprova les normes de l''impeachment' contra Trump en una jornada maratoniana

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres les normes del judici polític contra el president del país, Donald Trump, en una jornada maratoniana que s'ha allargat a causa de les onze esmenes que han proposat els demòcrates per garantir la presència de testimonis, tot i que finalment han estat rebutjades.





Segons el 'full de ruta' que va aprovar la cambra alta, les parts tindran 24 hores repartides en tres dies per exposar els seus arguments inicials i qualsevol prova que presenti la Cambra de Representants serà admesa automàticament, tret que la defensa de Trump s'hi oposi, en aquest cas s'haurà de celebrar una votació.

Un cop exposades les argumentacions, els senadors podran rebatre-les durant un màxim de 16 hores, després de la qual cosa defensa i acusació tindran quatre hores més per indicar les seves posicions. A continuació, els representants es retiraran per deliberar i votar per separat els dos articles de l''impeachment'.





Les normes han patit dues modificacions respecte a la versió original que va redactar el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, que preveia que les parts exposessin els seus arguments inicials en 24 hores repartides en dos dies i que qualsevol prova que presentés la cambra baixa requerís una votació prèvia.









La resolució de McConnell ha estat aprovada amb 53 vots a favor i 47 en contra, gràcies al domini republicà de la cambra alta, però aquests canvis han posat de manifest les diferències internes dins el partit de Trump. La versió definitiva ha estat fruit de l'exigència d'un grup de senadors republicans amoïnats per l''impeachment' exprés que havia ideat el seu líder al Senat.





Per aprovar les normes han calgut tretze hores perquè els demòcrates han presentat onze esmenes al text de McConnell. El cap dels republicans al Senat pretenia que es votessin en bloc, però el líder de la minoria demòcrata, Chuck Schumer, s'hi ha negat perquè volia que els senadors es pronunciessin sobre cada esmena.





El principal propòsit de les esmenes demòcrates era garantir que durant el judici contra Trump es puguin citar testimonis i aportar documents, una cosa a la qual tant els republicans com la Casa Blanca s'han mostrat poc inclinats perquè consideren que és una tasca que s'emmarca en la fase d'investigació, que va acabar el passat mes de desembre a la Cambra de Representants.





Així, els demòcrates han reclamat com a testimonis el cap interí de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, i un dels seus assessors, Robert Blair; el director associat de l'Oficina de Pressupost i Gestió per a Programes de Seguretat Nacional, Michael Duffey; i l'exassessor de Seguretat Nacional John Bolton.





"Un judici just requereix testimonis", ha defensat el congressista demòcrata Hakeem Jeffries, un dels set membres de la Cambra de Representants elegits per exercir l'acusació contra Trump. "La Constitució, la democràcia, el Senat, el president i, sobretot, el poble nord-americà, mereixen un judici just", ha subratllat.





Finalment, les onze esmenes han estat rebutjades excepte la desena, en una votació molt partidista. Els 53 republicans que integren la cambra alta han votat en contra de deu, mentre que els 47 demòcrates ho han fet a favor de les onze.