Més de dos terços dels països han retrocedit en la lluita contra la corrupció

Més de dos terços dels països, juntament amb moltes de les economies més avançades del món, estan estancats o mostrant signes d'un declivi en els seus esforços per combatre la corrupció, segons revela un informe publicat aquest dijous 23 de gener a Berlín, Alemanya.





Segons l'Índex de Percepció de la Corrupció (IPC) 2019 de l'organització no governamental Transparència Internacional (TI), "un nombre impressionant de països mostren poca o cap millora en la lluita contra la corrupció.





L'anàlisi de l'IPC troba que "els països en què les eleccions i el finançament dels partits polítics estan oberts a la influència indeguda dels interessos personals són menys capaços de lluitar contra la corrupció.





"La frustració per la corrupció de govern i la manca de confiança en les institucions indiquen la necessitat d'una major integritat política", diu Delia Ferreira Rubio, presidenta de l'organització no governamental Transparència Internacional.





"Els governs han d'abordar urgentment el paper corrupte dels diners en el finançament dels partits polítics i la influència indeguda que exerceix en els nostres sistemes polítics", afegeix.





L'Índex de Percepció de la Corrupció classifica 180 països i territoris pels seus nivells perceptibles de corrupció en el sector públic, basant-se en 13 avaluacions d'experts i enquestes a executius d'empreses.





L'IPC utilitza una escala de zero a 100, on el zero és molt corrupte i el 100 és molt net. Segons l'IPC, més de dos terços dels països tenen una puntuació inferior a 50, amb una puntuació mitjana de només 43.





Des de 2012, només 22 països han millorat significativament les seves puntuacions, entre ells Estònia (74), Grècia (48) i Guyana (40).





Durant el mateix període, 21 països han disminuït significativament les seves puntuacions: Austràlia (77), Canadà (77) i Nicaragua (22).





En els 137 països restants, els nivells de corrupció "mostren poc o cap canvi", indica l'IPC.

A la part superior de la taula es troben Dinamarca i Nova Zelanda amb puntuacions de 87 cadascuna, seguides de Finlàndia (86), Singapur (85), Suècia (85) i Suïssa (85).





Síria, Sudan del Sud i Somàlia, amb puntuacions de 13, 12 i 9 respectivament, ocupen els últims llocs.





L'Índex també mostra que quatre països del G7 van obtenir una puntuació més baixa en comparació amb l'any passat: Canadà (77), el Regne Unit (77), França (69) i els Estats Units (69).





Alemanya i el Japó no van veure cap millora, mentre que Itàlia va guanyar un punt.





Per a "reduir la corrupció i restaurar la confiança en la política", Transparència Internacional recomana que els governs enforteixin els controls i els comptes i promoguin la separació de poders; abordin el tractament preferencial per garantir que els pressupostos i els serveis públics no es vegin impulsats per connexions personals o interessos especials esbiaixats; i controlin el finançament polític per evitar els diners excessiu i la influència en la política.





IT també assessora sobre la gestió de conflictes d'interès, la regulació de les activitats de lobby, l'enfortiment de la integritat electoral i la prevenció i sanció de les campanyes de desinformació, així com l'apoderament dels ciutadans i la protecció dels activistes, denunciants i periodistes.





Transparència Internacional és una organització no governamental amb seu a Berlín que porta més de 25 anys liderant la lluita contra la corrupció.